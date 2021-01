Arrasada por morte de funcionária, Fátima Bernardes chora no Encontro · .

Fátima Bernardes retornou ao Encontro na manhã desta segunda-feira (4) e desabafou sobre a morte de uma funcionária, que não se recuperou da Covid-19. Arrasada pela perda, a apresentadora chorou muito e chegou a ficar sem fôlego. “Uma pessoa muito querida, que trabalhou comigo por 30 anos”, contou a jornalista.

A titular do programa voltou à Globo após ficar um mês afastada para tratar um câncer de útero do tipo endométrico. Depois de receber uma homenagem em formato de poesia de Bráulio Bessa, a titular do programa não conseguiu segurar a emoção, como está acostumada.

“Eu notei outra coisa que mudou, tô mais chorona. Eu sempre me seguro mais. Enquanto ele tava falando, eu lembrei de uma coisa que eu pensei muito durante esse período”, começou ela.

“Além de ter essa sensação de que você tá tendo algo que outras pessoas não têm, que é a chance da cura –eu não ia falar nisso, porque eu sabia que ia chorar, mas como já chorei–, eu fiquei muito angustiada com todas as notícias da Covid-19, porque você acaba fazendo uma cirurgia e acaba ficando com a imunidade mais baixa. O medo dessa doença fica um pouco maior”, avaliou.

“Olhar a quantidade de pessoas morrendo por conta dessa doença, e as outras com câncer que não tão conseguindo ter atendimento porque tão com medo de irem até o hospital, adiando exame, me deixou angustiada”, disse Fátima, sobre o isolamento necessário para evitar o contágio durante a crise sanitária.

Sem revelar o nome da funcionária inicialmente, a ex-âncora do Jornal Nacional foi às lágrimas. “Durante esse período, nesse mês, eu tive a perda de uma pessoa muito querida, que trabalhou comigo por 30 anos. Ela tinha enfrentado um câncer de pulmão, e olha, ela tinha plano de saúde, tinha tudo, mas não adianta, gente”, relatou.

“Ela não andava de transporte público. Como ela se contaminou, a gente não sabe. Pode ter sido um pacotinho, um pacote de pão que pegou no mercado. Olha, ela era muito cuidadosa”, ressaltou a namorada de Túlio Gadêlha.

“Ela sempre chegava em casa muito cedo, e eu dizia que não precisava, porque eu tomo café aqui [na Globo], mas ela fazia questão de fazer um café de coador pra eu tomar antes de sair. E hoje fez muita falta esse café”, relembrou Fátima, fazendo uma pausa pra respirar fundo.

“Uma pessoa que convive com você por 30 anos, que tá bem, que teve uma doença há sete anos, mas foi curada. Ela não tava com outra doença em decorrência do câncer, e chegar outra doença e levar ela assim. [A pessoa] não fica um mês internada, vai pra casa com balão de oxigênio, e depois volta a internar e em dois dias a pessoa morre”, lamentou.

“Alice, onde quer que você esteja… Isso, acho que todo esse período, essas perdas assim com a dela, quantas famílias [não sofreram]? Isso me angustiou muito. Foi muito difícil você ver quantas pessoas tão sofrendo sem necessidade”, constatou a jornalista. “O que eu queria dizer pra ela e pra toda família [dela] eu já disse”, completou Bernardes.

“Quando o Bráulio fala em recomeço, não tenho como não pensar que muitas pessoas não vão ter a chance de recomeçar assim como eu. Nessas horas eu penso que eu não tenho direito de estar derramando lágrimas, lamentando, eu tenho que estar feliz. Eu não tenho vocação tristeza, eu tenho vocação pra construir coisas boas”, finalizou.