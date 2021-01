Arrascaeta desabafa após derrota no Fla-Flu: ‘Tem que sair com vergonha. Não merece ser campeão’

Arrascaeta foi o autor do gol do Flamengo que abriu o marcador no clássico contra o Fluminense, nesta quarta-feira, no Maracanã e válido pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. O momento em que o uruguaio alcançou o feito era de ampla superioridade rubro-negra. Mas o segundo tempo foi desastroso para o time de Rogério Ceni, e o Tricolor virou para 2 a 1, já nos acréscimos.

> Confira e simule a tabela do Campeonato Brasileiro

Logo após a partida, Arrascaeta deu uma dura declaração à “Rede Globo”, quando desabafou a respeito de como a equipe “vem perdendo”, pois, assim “não merece ser campeã”.

– A gente começou bem, criando situações, tomamos um gol de novo rápido no segundo tempo… Não tem muita palavra, temos que sair com vergonha hoje. Os jogos que a gente tá perdendo… Não merece ser campeão – falou.

Agora, o Flamengo, estacionado nos 49 pontos (ainda sete atrás em relação ao São Paulo, líder e também derrotado nesta noite) e na terceira colocação, recebe o Ceará, domingo, pela 29ª rodada do Brasileirão.