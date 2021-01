Arsenal bate Newcastle com gol na prorrogação e avança na Copa da Inglaterra

Em partida válida pela terceira rodada da FA Cup, o Arsenal derrotou o Newcastle com uma vitória por 2 a 0 na prorrogação, no Emirates Stadium. Com o resultado, a equipe conquistou uma vaga na quarta fase da competição.

O Arsenal conseguiu se impor sobre o adversário e controlou as principais ações ofensivas durante o primeiro tempo. Porém, a equipe teve dificuldades para ameaçar o goleiro Dubravka.

Aos 25, os Gunners tiveram uma boa chance com Aubameyang, mas o atacante foi parado por Dubravka. No lance seguinte, o brasileiro Willian acertou um belo chute de fora da área que passou perto do travessão. Já nos minutos restantes, os mandantes não construíram novas oportunidades claras e o placar seguiu zerado até o intervalo.

O Newcastle voltou melhor no segundo tempo e deixou a partida mais equilibrada. Os dois times foram para o ataque em busca do gol da vitória, mas ninguém conseguiu passar pelos goleiros e o confronto foi para a prorrogação.

Nela, o Arsenal saiu na frente aos 19 minutos, quando Lacazette ajeitou de cabeça para Smit-Rowe pegar de primeira e anotar o primeiro. Depois, aos 27, Tierney recebeu na esquerda e tocou para Aubameyang mandar para as redes e selar a vitória dos Gunners.

Confira os resultados dos outros jogos da Copa da Inglaterra:

Boreham Wood 0 x 2 Millwall

Everton 2 x 1 Rotherham

Luton 1 x 0 Reading

Norwich 2 x 0 Coventry

Nottingham 1 x 0 Cardiff

Chorley 2 x 0 Derby

Blackburn 0 x 1 Doncaster

Blackpool 2 (3) x (2) 2 West Bromwich

Bristol Rovers 2 x 3 Sheffield Utd

Burnley 1 (4) x (3) 1 Milton Keynes

Exeter 0 x 2 Sheffield Wednesday

Bournemouh 4 x 1 Oldham

QPR 0 x 2 Fulham

Stevenage 0 x 2 Swansea

Stoke 0 x 4 Leicester

Wycombe 4 x 1 Preston

Arsenal 2 x 0 Newcastle