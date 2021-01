Arsenal contrata jovem meia do Real Madrid por empréstimo

O Arsenal venceu a corrida pelo empréstimo de Martin Odegaard, do Real Madrid. Real Sociedad e Ajax também estavam interessados no norueguês.

Segundo informações do jornal The Guardian, o acordo valerá até o fim da atual temporada. O clube inglês pagará a totalidade do salário. Além disso, o acordo não inclui uma opção de compra ao término do período.

O jovem meia ainda passará por exames médicos antes da transferência ser oficializada. O treinador do Arsenal, Mikel Arteta, espera contar com o jogador já no sábado, quando o clube enfrenta o Manchester United.

Odegaard chegou ao Real Madrid em 2015, quando tinha apenas 16 anos. Não conseguiu ter regularidade na equipe principal, sendo emprestado para Heerenven, Vitesse e Real Sociedad. Neste último, teve uma ótima temporada 2019-20, fazendo com que o gigante espanhol o chamasse de volta. Porém, pouco foi utilizado por Zinedine Zidane.