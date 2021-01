Arsenal e United empatam sem gols em jogo morno na Premier League

Neste sábado, Arsenal e Manchester United se enfrentaram pela 21ª rodada do Campeonato Inglês no Emirates Stadium, em Londres. O confronto terminou empatado sem gols, e o resultado não foi bom para nenhuma das equipes. O Arsenal manteve-se no meio da tabela, e o United viu a liderança se afastar.

PARELHO

O primeiro tempo mostrou-se equilibrado em certos aspectos. Apesar de ter mais a bola e criar mais chances de perigo, o Manchester United encontrou uma defesa muito sólida do Arsenal pela sua frente. Dessa forma, o desafio de furar este bloqueio tornou-se algo complicado para os visitantes.

CHANCES

​O Manchester United foi uma equipe que criou jogadas de perigo para o Arsenal. O papel defensivo da equipe londrina, porém, foi preciso para parar o adversário. Até mesmo o ponta Gabriel Martinelli voltou à defesa para interceptar um cruzamento que encontraria Rashford livre.

BOLA NA TRAVE

​Como segue a canção, bola na trave não altera o placar. Em cobrança de falta na beira da área, Lacazette viu a música ser repetida. O jogador chutou colocado, mas a bola foi direto na trave, e o goleiro David De Gea nem pulou para buscá-la.

CHANCE DE VITÓRIA

Perto do final da partida, o Manchester United criou a sua chance mais clara da partida. Em cruzamento de Wan-Bissaka, a bola passou direto por Greenwood, e poderia chegar em Martial ou Cavani. O uruguaio chutou, e a bola foi para fora, passando perto do gol.

SEQUÊNCIA

​O Arsenal entra em campo nesta terça-feira, às 15h (de Brasília), contra o Wolverhampton. O Manchester United também joga na terça-feira, mas às 17:15h (de Brasília), contra o Southampton. As duas partidas são válidas pela 22ª rodada do Campeonato Inglês.