Arsenal goleia o West Bromwich com dois de Lacazette e vence a terceira seguida

West Bromwich e Arsenal se enfrentaram neste sábado (2) pela 17ª rodada da Premier League. E os Gunners emendaram a terceira vitória seguida. Os comandados por Mikel Arteta venceram por 4 a 0, gols de Tierney, Saka e Lacazette, duas vezes.

Com o triunfo, os Gunners chegaram à 11ª colocação, com 23 pontos e estão a seis da zona de classificação às competições europeias. Já o West Bromwich está na penúltima colocação, com oito.

No próximo sábado (9), os comandados por Arteta terão o Newcastle United, às 14h30, no Emirates Stadium.

Já o West Bromwich encara o Blackpool, também no sábado, às 12h, fora de casa, pela Copa da Inglaterra.

O jogo

O Arsenal controlou as ações da partida. Na primeira etapa, em um intervalo de cinco minutos, os Gunners marcaram dois gois e construíram a vantagem que levou à vitória.

Aos 23 minutos, um golaço. Em bela jogada individual, Tierney deu uma meia-lua no marcador, puxou para a perna direita e bateu no ângulo do goleiro Johnstone.

Cinco minutos depois, aos 28, uma aula de como tabelar. Saka participou de linda jogada coletiva, recebeu de Rowe e só teve o trabalho de empurrar para o fundo das redes.

Na segunda etapa, mais uma vez, em um curto intervalo, mais dois gols. Dessa vez, brilhou a estrela de Lacazette. O primeiro veio aos 15 minutos da segunda etapa.

Em um lance bizarro, Ajayi carimbou a própria trave, em seguida salvou chute em cima da linha. No entanto, a bola sobrou para o atacante francês, que estufou as redes.

Quatro minutos depois, aos 19, Tierney fez boa jogada pela esquerda e cruzou. Lacazette, livre dentro da pequena área, só teve o trabalho de empurrar para o fundo do gol de Johnstone.

West Bromwich 0 x 4 Arsenal

GOLS: Arsenal: Tierney, Saka e Lacazette (2x)

WEST BROMWICH: Johnstone; Furlong, Ajayi, Ivanovic (Bartley) e O’Shea; Philips (Harper), Sawyers, Gallagher, Diangana (Austin) e Matheus Pereira; Robinson. Técnico: Sam Allardyce

ARSENAL: Leno; Bellerin (Maitland-Niles), Holding, Marí e Tierney; Ceballos, Xhaka, Saka (Willian), Rowe (Willock) e Aubameyang; Lacazette.Técnico: Mikel Arteta

– Arsenal conquistou sua 3ª vitória seguida na Premier League

– Arsenal marcou 8 gols e sofreu apenas 1 nos últimos 3 jogos

– Lacazette marcou 5 gols nos últimos 4 jogos

– West Bromwich tomou 9 gols nos últimos 2 jogos

– West Bromwich não ganha há 7 partidas