Arsenal negocia rescisão do contrato de Mustafi

O Arsenal está negociando a rescisão contratual do zagueiro Shkodran Mustafi, de acordo com o jornal Football London. O alemão não vem atuando com frequência na atual temporada e está interessado em seguir a carreira em outra equipe.

Este possível rompimento faz parte de uma pequena reformulação no elenco do clube. Sokratis Papastathopoulos, Mesut Ozil e Sead Kolasinac já deixaram a equipe.

Mustafi chegou ao Arsenal em 2016, vindo do Valencia. Desde então, disputou 151 partidas, mas não chegou a ser titular absoluto do time e também não contava com a opinião pública a seu favor.