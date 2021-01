Arsenal se anima com ‘batata quente’ e quer tirar meia do Real Madrid, diz TV

Martin Odegaard retornou ao Real Madrid com expectativas renovadas após sua boa passagem por empréstimo pela Real Sociedad. Mas isso durou pouco. De acordo com informações apuradas pela ESPN, o norueguês já quer deixar o elenco merengue por ser novamente esquecido no banco de reservas.

Quem monitora essa situação de perto é o Arsenal. Segundo as informações da TV inglesa Sky Sports, o clube de Londres tem conversas com a diretoria merengue pela contratação do meia.

Ainda de acordo com o veículo britânico, há outro clube da Premier League na briga, além da Real Sociedad, que sonha com o retorno de Odegaard ao elenco após a joia ter marcado sete gols e contribuído com nove assistências na última edição de LaLiga.

O setor de meio-campo ofensivo é a prioridade do brasileiro Edu Gaspar, diretor dos Gunners, no mercado de transferências, segundo a Sky Sports. A chegada do jogador do Real Madrid cairia como uma luva nas expectativas do Arsenal pode reforços.

O caso de Odegaard se tornou uma ‘batata quente’ para Zinedine Zidane na Espanha. O meio-campista atuou nos primeiros jogos de LaLiga, mas desde então quase não foi utilizado pelo treinador, e não fez parte dos relacionados no vexame da última quarta-feira, quando a equipe foi eliminada na Copa do Rei para o modesto Alcoyano após perder por 2 a 1.

O jovem norueguês foi reintegrado ao elenco merengue em meados de 2020, apesar de ter de a Real Sociedad ter tentado a ampliação de seu empréstimo por mais uma temporada.

Num primeiro momento, e face à impossibilidade do clube em efetuar contratações devido à conjuntura económica deixada pelo COVID-19, o Real Madrid optou pelo regresso de Odegaard.

No entanto, o meia de 22 anos disputou apenas sete jogos no campeonato nacional e dois na Uefa Champions League desde o seu regresso, e decidiu que é melhor sair novamente para evitar que a sua evolução seja interrompida.

O clube entende o desejo do jogador e diferentes fontes reconhecem à ESPN que é mais provável que ele seja mesmo emprestado a outro time antes do fechamento do mercado.