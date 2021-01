Arsenal sofre, mas vence Newcastle na prorrogação e avança na Copa da Inglaterra

Em um duelo de duas equipes da Premier League, o Arsenal venceu na prorrogação o Newcastle por 2 a 0 e avançou à quarta fase da Copa da Inglaterra. A partida, realizada no Emirates Stadium, em Londres, foi disputada neste sábado (09/01). Os gols do jogo foram marcados por Smith Rowe e Aubameyang.

Na segunda-feira será feito o sorteio da próxima fase da competição, que terá 32 equipes.

O brasileiro Gabriel Martinelli, dos Gunners, machucou-se ainda no aquecimento e não jogou a partida. O atacante, que tinha sofrido uma grave lesão no joelho, voltou aos gramados em dezembro e tinha jogado quatro vezes na atual temporada.

Em um primeiro tempo de poucas emoções, o Newcastle começou com mais posse de bola, mas a primeira grande chance de gol foi criada pelos Gunners.

Aos 24, David Luiz deu um grande lançamento para Aubameyang, que chutou de perna direita, mas o goleiro Dubravka fez ótima defesa. No rebote, porém, Willian desperdiçou o lance.

Os visitantes voltaram perigosos na etapa final e perderam um gol incrível aos 10 minutos. Após cobrança de falta dentro da área, a defesa do Arsenal afastou mal e a bola sobrou para Andy Carroll, que ficou sozinho e chutou longe da meta de Leno. Aos 14, Elneny deu lançamento para Aubameyang, que finalizou para fora na saída do goleiro Dubravka.

Os Gunners passaram a pressionar ainda mais os adversários. Aos 18, após cruzamento de Pépé, Willock deu uma cabeçada certeira, mas o goleiro do Newcastle fez uma linda defesa.

Smith Rowe e Aubameyang comemoram gol do Arsenal Julian Finney/Getty Images

Pouco antes do fim do segundo tempo, o Newcastle encaixou um contra-ataque perigoso e a bola sobrou para Andy Carroll dentro da área, que chutou de perna esquerda em cima do goleiro Leno. Nos acréscimos, Smith Rowe chegou a ser expulso por uma entrada perigosa, mas após o árbitro consultar o VAR, o jogador recebeu cartão amarelo.

O jogo terminou empatado e foi para o tempo extra. No começo da prorrogação, Xhakha acertou um chute sem pulo de fora da área, mas Dubravka fez uma ótima defesa.

Depois de muito insistir, o Arsenal abriu o placar no começo da segunda etapa. Após jogada trabalhada, Lacazette deu passe de cabeça para Smith Rowe, que chutou cruzado de perna direita no canto de Dubravka.

Aos 13, os Gunners fizeram uma ótima jogada e Tierney passou para Aubameyang apenas empurrar para a rede.

Arsenal 2 x 0 Newcastle

GOLS: Smith Rowe e Aubameyang

ARSENAL: Leno, Marí, David Luiz, Tierney, Cédric Soares, Willian (Saka), Willock (Xhakha), Elneny, Aubameyang, Nelson (Rowe) e Pépé (Lacazette);

Técnico: Mikel Arteta

NEWCASTLE: Dubravka, Lascelles (Ritchie), Clark, Dummett, Krafth (Murphy), Longstaff, Hendrick, Hayden, Joelinton (Anderson), Almirón (Yedlin) e Carroll (Gayle);

Técnico: Steve Bruce

– Arsenal é o maior campeão da Copa da Inglaterra, com 14 títulos: 1930, 1936, 1950, 1971, 1979, 1993, 1998, 2002, 2003, 2005, 2014, 2015, 2017 e 2020

– Newcastle tem 6 títulos: 1910, 1924, 1932, 1951, 1952 e 1955

– Em 185 duelos contra o Newcastle, o Arsenal tem 79 vitórias, 39 empates e 67 derrotas

– Últimos 10 jogos do Arsenal contra o Newcastle na Copa da Inglaterra: 4 vitórias, 2 empates e 4 derrotas

– Andy Carrol marcou apenas 2 gols nas últimas 3 temporadas (48 jogos).

– Foi a 3ª vitória seguida do Arsenal

– Aubameyang chegou ao 6º gol na temporada

Próximos jogos

Quinta-feira, 14/01, 17h*, Arsenal x Crystal Palace – Premier League

Terça-feira, 12/01, 15h*, Sheffield United x Newcastle – Premier League

*horário de Brasília