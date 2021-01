Ontem (6), deveria ser o dia que a SNK revelaria ao mundo The King of Fighters XV, o próximo grande jogo de luta da série. Contudo, a revelação foi adiada indefinidamente e os fãs ficaram sem novidades. Contudo, hoje (7), um site espanhol pode ter revelado screenshots do game antes da hora, mostrando o visual de Kyo, Mai e Shun’ei novamente em 3D. Vale lembrar que ainda se trata de um rumor e as imagens podem ser falsas.

No site espanhol Ultima Hora, uma notícia revelando a Edição Definitiva de The King of Fighters XIV trouxe, na verdade, possíveis screenshots de uma versão em desenvolvimento de The King of Fighters XV, que você confere na galeria abaixo:

Artes de The King of Fighters XV podem ter vazado na internet Artes de The King of Fighters XV podem ter vazado na internet Artes de The King of Fighters XV podem ter vazado na internet

Atualizado: mais imagens vazadas mostram Leona, Benimaru e K’. Confira:

Muitos outros sites espanhóis publicaram notícias de KoF XVI DE com as imagens acima, mas que claramente não são da décima quarta versão do game. Alguns usuários no ResetEra também acharam estranho o visual de Mai, que parece ter problemas de renderização nos braços, mas ainda segue o estilo artístico 3D e está situada no mesmo local que os outros dois personagens.

No post oficial de rumores de The King of Fighters XV, alguns usuários questionaram se não poderia ser a mesma arte de KoF XIV, mas com outra iluminação. Contudo, outros membros rebateram as comparações com imagens que mostram uma clara diferença, como você vê abaixo.

Vale ressaltar que isso ainda é um boato e que as imagens podem ser de outro material da franquia The King of Fighters e não necessariamente de KoF XV. Caso seja real, existe a possibilidade de a imprensa espanhola ter recebido imagens erradas através de um press release.

The King of Fighters XV ainda não tem plataformas ou data de lançamento revelados até o momento.