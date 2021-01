Arthur Aguiar pede perdão a Mayra Cardi e agradece aprendizados de 2020 · .

Para se despedir de 2020, Arthur Aguiar pediu perdão mais uma vez à ex-mulher Mayra Cardi, mãe de sua filha, por tê-la traído e agradeceu os aprendizados que teve no ano passado. “Um ano muito difícil para todo mundo”, disse o ator em uma publicação feita nas redes sociais na quinta-feira (31).

Com a imagem em que um homem aparece sentado e reflexivo na beira do mar durante o pôr do sol, Aguiar refletiu sobre seu 2020 com um longo texto no Instagram.

“Último dia de 2020! Um ano muito difícil para todo mundo. Acho que a maioria nunca pensou em viver algo assim, né? Tenho visto muitas pessoas dizendo que esse ano é um ano pra ser esquecido. Eu, particularmente, discordo totalmente! Acho que é um ano pra nunca ser esquecido, pra ser lembrado pra sempre!”, começou o ex-funcionário da Globo.

“Quem não conseguiu entender a mensagem que esse ano trouxe pra cada um de nós, sinceramente não sei quando essas pessoas terão uma nova oportunidade pra entender”, analisou o cantor.

“Eu agradeço demais a Deus por chegar até aqui com saúde, por ter as pessoas que amo ao meu lado e por ter aprendido tanto diante de todas as situações pessoais que eu vivi nesse ano. Elas me fizeram acordar e perceber a mensagem que eu precisava entender pra me transformar de uma vez por todas!”, avaliou o artista.

Em 2020, Arthur protagonizou um escândalo de traições expostas por Mayra Cardi, com quem ficou casado durante três anos. A ex-BBB e coach fitness chegou a publicar mensagens íntimas do então marido com a ex-A Fazenda Aricia Silva, além de dar várias entrevistas alegando ter descoberto relações extraconjugais com mais de 15 mulheres durante o casamento.

“A vida tá aí pra isso, pra gente aprender, se reinventar e evoluir cada dia mais!

Um feliz ano novo para todos vocês e antes de terminar essa legenda, eu não posso deixar de pedir perdão a todas as pessoas que gostam de mim e que de alguma forma eu decepcionei ou magoei esse ano, principalmente a mãe da minha filha. Perdão mais uma vez!”, finalizou o músico.

Confira a publicação de Arthur Aguiar no Instagram: