Arthur conta para Lumena que revelou voto em grupo para Arcrebiano: ‘Ele descobriu’ | casa BBB

Em seguida, o capixaba revela que contou para Arcrebiano sobre o poder dos seis imunes, que poderão escolher alguém para o Paredão. “Ele sabe da situação, eu conversei com ele. Ele chegou e me perguntou. De alguma forma ele descobriu. Eu falei para ele: ‘você não vai’. Deixei ele bem tranquilo. Foi uma palavra de honra”, diz.

Quando questionado por Lumena em que o brother votaria, Arthur responde: “Pessoas que eu não me aproximei foram a Carla (Diaz) e a Camilla (de Lucas). Não quer dizer que eu tenho algo contra. A Camilla ainda zoei. Mas a Carla não tive diálogo. Seria por eliminação”. Lumena afirma que tudo pode mudar de acordo com a dinâmica do jogo e as próximas provas. “Isso é um papo inicial”, diz.