O toque sonoro avisa aos brothers que está na hora de cumprir o Castigo do Monstro pela primeira vez no BBB21. Arthur e Arcrebiano, que estão vestidos de bailarina e pirata, respectivamente, vão para o gramado e começam a dançar. Os outros participantes assistem e se divertem. Caio dá força aos companheiros dançando também. A dupla foi “castigada” pelo Anjo Rodolffo, que venceu a prova realizada no início da tarde.