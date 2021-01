Arthur fala sobre chegar em sister: ‘Zero probabilidade de eu chegar’ | casa BBB

Na academia, Projota e Arthur seguem conversando. Dessa vez, o educador físico fala sobre o que uma conversa que teve com Lumena durante a quarta-feira e que voltou a se repetir na Festa Réveillon. Primeiro Arthur explica que ela perguntou se ele já tinha se interessado por alguém: “Quem eu me interessei mais foi tal, a Thaís. Falei com ela (Lumena) sobre a Fernanda, namorada dela. Mas nada demais, eu só falei de uma pessoa que me interessei, achei legal. Aí na festa, a gente estava conversando, eu e a Lu, ela provou o drink e perguntou, ‘e aí, já deu uma uma flechada em alguém?'”.