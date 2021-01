Arthur marca, e Juventus vence Bologna no Campeonato Italiano

Em partida válida pela 19ª rodada do Campeonato Italiano, a Juventus venceu o Bologna dentro de casa por 2 a 0 neste domingo. O triunfo coloca o time de Pirlo novamente no grupo dos quatro primeiros colocados.

A Velha Senhora entrou em vantagem no marcador logo aos 15 minutos do primeiro tempo, quando o brasileiro Arhur arriscou um chute de fora da área e contou com um desvio para balançar as redes.

Na segunda etapa, os mandantes ainda ampliaram com McKennie aos 26 minutos, em uma cabeçada após cobrança de escanteio.

Com o resultado, a Juve chega a 36 pontos e sobe para a quarta posição. Já o Bologna fica no 13º lugar com 20 pontos.