Arthur marca, Juventus se recupera no Campeonato Italiano em cima do Bologna e retorna ao G-4

A Juventus está de volta ao G-4 do Campeonato Italiano. Neste domingo, a Vecchia Signora não deu chances ao Bologna e, em casa, venceu por 2 a 0.

O resultado coloca a equipe de Andrea Pirlo na 4ª colocação de maneira provisória, uma vez que ainda pode ser ultrapassada pelo Napoli.

Dominante em boa parte do confronto, a Juve abriu o placar nos primeiros minutos do duelo. Aos 15 minutos, o brasileiro Arthur inaugurou o placar após passe de Cristiano Ronaldo e finalização de fora da área. A bola desviou na defesa e morreu no fundo das redes.

A partir daí, a Juventus teve dificuldade em matar a partida e ainda causou a melhor chance de gol do Bologna na partida. Após lance pelo lado direito, Cuadrado tentou cortar na pequena área e obrigou Sczsesny a fazer um milagre e evitar o empate dos visitantes.

Porém, a Juventus voltou a ter as rédeas do duelo e marcou o segundo com o norte-americano Mc Keenie.

Um dos destaques da partida mesmo com a derrota foi o goleiro Skorupski. O arqueiro fechou o gol e fez duas grandes defesas em finalizações de Cristiano Ronaldo. O Bologna fica estacionado na 13ª posição, com 20 pontos.

Na próxima rodada, o time de Andrea Pirlo encara o Spal, na quarta-feira (26), pela fase quartas de final da Copa da Itália. O Bologna recebe o Milan, no próximo sábado (30), pelo Campeonato Italiano.