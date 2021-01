Arthur revela como são Messi e Cristiano Ronaldo no vestiário e diferenças como líderes

O brasileiro Arthur é um dos poucos jogadores no futebol a atuar com Lionel Messi e Cristiano Ronaldo. Hoje na Juventus, o meio-campista revelou algumas diferenças dos dois craques nos bastidores, como a forma com que lideram no vestiário.

“Cada um tem sua forma de demonstrar sua liderança. O Leo acho que é mais gesto, por mais que não parece. Muita gente acha que não, mas, dentro de campo, conhecendo, você sabe quando ele pega a bola, aquela sede de fazer gol, vontade de ganhar a partida. Você sente. A liderança dele é mais essa”, disse, em entrevista ao canal “Desimpedidos”.

“E o Cris é um cara que se expressa mais. Com o braço, palavras. E obviamente, quando pega a bola, quer fazer gol, etc…”, complementou.

Já sobre Messi, com que dividiu vestiário no Barcelona, Arthur revelou uma faceta menos conhecida. O argentino não é tão introspectivo quanto às vezes demonstra.

“No vestiário, ele é bem participativo. Ele tem as pessoas que tem mais afinidade. Não é um cara que vai fazer brincadeira o tempo inteiro…”

Com Cristiano Ronaldo, Arthur também tem mantido boa relação. “Ele se dá bem com todo mundo no vestiário, não é só comigo que dá conselhos. Fala com todo mundo. Mas talvez pelo idioma, facilita. Não sou amigo de ir na casa tomar café, mas temos boa relação.”

Quando perguntado se escolheria o argentino ou o português para ser capitão do seu time, Arthur teve dúvida – mas priorizou o atual companheiro.

“Não sou de ficar em cima do muro, mas é difícil. Em um jogo, um faz cinco gols, o outro faz também… Os dois são bons líderes. Mas o Cristiano, que estou jogando junto (risos).”