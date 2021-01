Os brothers já começam a especular os próximos passos no Big Brother Brasil 21. Na área externa da casa, Arthur, Arcrebiano e Projota conversam sobre o jogo. O instrutor de crossfit confessa o medo de perder a imunidade que conquistou após votação do público: “Terça-feira a gente vai ver alguém indo embora. Nada me tira a possibilidade da gente passar esse colar para alguém”, diz para Projota.