Artilheiro do Athletico-PR no Brasileirão, Renato Kayzer celebra boa fase

Contratado há apenas quatro meses, o atacante Renato Kayzer já caiu nas graças do torcedor do Athletico-PR. Isso porque, além de demonstrar muita garra dentro das quatro linhas, o centroavante também vem contribuindo com gols decisivos.

Em 23 partidas pelo Furacão, o camisa 79 já balançou as redes oito vezes, sendo que cinco destes tentos foram para garantir a vitória do Furacão, diante de Fortaleza, Goiás, RB Bragantino, Botafogo e Flamengo.

“É um momento importante. Trabalhei bastante para isso e as coisas vêm acontecendo. Desde que cheguei, o grupo me ajudou bastante e me adaptei rápido. Estou muito feliz com esse momento e espero continuar assim para buscar coisas grandes sempre”, disse.

Somando os três gols que marcou pelo Atlético-GO, seu antigo clube, Kayzer soma 11 tentos na atual edição do Campeonato Brasileiro. Com isso, ele ocupa a oitava colocação na artilharia da competição, cinco gols atrás dos artilheiros Thiago Galhardo, do Internacional, Claudinho, do Bragantino, e Marinho, do Santos.