Arzul elogia nova “safra” de goleiros do Santos e já treina jovem de 15 anos

O Santos tem três goleiros revelados nas suas categorias de base à disposição no elenco profissional: João Paulo, John e Vladimir. E uma nova “safra” vem aí.

O preparador de goleiros Arzul elogiou os demais jogadores da posição e destacou um em potencial: Rodrigo Falcão, de 15 anos. O Menino da Vila tem contrato de formação até novembro de 2022.

“Matheus Saldanha, do sub-23, Paulo Mazoti, goleiro rápido e espetacular, de 21 anos. Matheus tem 20. Falcão do sub-15 e que já treina com a gente às vezes… Breno que é do sub-20 também. Esses goleiros trabalham com a gente diretamente e temos expectativa de chegar ao profissional e se firmar. Expectativa de virarem ativo do clube como Rafael, Vladimir, John e João Paulo. Para que o clube não precise contratar goleiros. Goleiros estão cada vez mais caros”, disse Arzul, em entrevista ao canal “Eu Vim de Santos”.

Arzul está no clube desde 1998 e ganhou a “máxima homenagem” do Peixe em 2020: teve sua imagem estampada no muro do CT Rei Pelé.