As 24 atuações mais icônicas de Kobe Bryant – Parte 2

Uma das notícias mais devastadoras da história da NBA completa um ano nessa terça-feira. Kobe Bryant morreu em 26 de janeiro de 2020 – em um trágico acidente aéreo que também vitimou sua filha, Gigi – e o Jumper Brasil segue homenageando um dos maiores jogadores de todos os tempos com a série especial que vai relembrar as 24 atuações mais icônicas na carreira do eterno ídolo do Los Angeles Lakers.

As performances foram selecionadas pela equipe do site a partir das inúmeras partidas históricas, importantes e marcantes do “Black Mamba” em duas décadas. Elas vão ser apresentadas em três partes, cada uma com oito jogos/eventos, sem necessariamente estarem ranqueadas ou em uma listagem cronológica. A terceira parte sairá na quarta-feira, enquanto a primeira parte saiu nessa segunda.

Nessa semana, nós somos lembrados que estamos órfãos do talento de Kobe Bryant. Lendas nunca morrem, porém, e suas atuações dentro de quadra são para sempre. Vamos a mais oito delas, que marcaram a vida do lendário ala-armador – e algumas delas, certamente, as nossas também.

08/02/1997 – Calouro, Kobe vence Concurso de Enterradas da NBA

A temporada de calouro de Kobe Bryant não foi um estrondo, mas teve seus momentos de evidente perspectiva de estrelato. Ganhar o Concurso de Enterradas foi um deles: o futuro astro, então com 18 anos, acabou se revelando um dos poucos pontos brilhantes em uma competição muito decepcionante. O mais jovem vencedor do evento em todos os tempos mostrou sua condição atlética e protagonizou os poucos instantes em que os fãs realmente se levantaram, empolgados, naquela noite.

Uma declaração

“Eu me sinto muito bem em vencer essa competição, pois esse era um sonho que tinha desde que era criança. Pode parecer pouco, mas isso é parte do que sempre sonhei na NBA” (Kobe Bryant)

08/06/2004 – Kobe comanda vitória de honra do Lakers nas finais

Detroit Pistons 91 x 99 Los Angeles Lakers

Estatísticas: 33 pontos, 4 rebotes, 7 assistências e 2 roubos de bola

A decisão do título de 2004 foi um desastre para o Lakers. E, se os angelinos tiveram uma vitória contra o Pistons, isso deveu-se a mais uma das grandes atuações de Kobe. O ex-ala-armador marcou 33 pontos no segundo jogo da série e acertou um arremesso de longa distância a dois segundos do final do tempo regular para forçar a prorrogação. Não há como dizer isso de forma agradável: o estrelado elenco de Los Angeles deveria ter sido “varrido” naquele ano – e só não foi por causa de Kobe.

Uma declaração

“Nesse jogo, tudo gira em torno de crescer nos momentos em que importa e assumir os desafios. Eu sei que posso fazer isso. Mostrei hoje. Provavelmente, meu arremesso que forçou a prorrogação foi o maior chute que converti em minha carreira até agora” (Kobe Bryant)

12/03/2000 – Kobe tem primeira atuação de 40 pontos da carreira

Sacramento Kings 106 x 109 Los Angeles Lakers

Estatísticas: 40 pontos, 10 rebotes e 8 assistências

Kobe precisou de quase quatro anos para conseguir sua primeira atuação de 40 pontos na NBA. Mas, quando ela veio, foi um ponto de exclamação: ele flertou com um triplo-duplo e acertou 15 de 24 arremessos de quadra contra, provavelmente, o melhor time que Sacramento já montou em sua história. E, em um jogo muito apertado, ele surgiu com o seu melhor no final para variar: combinou para 27 pontos com Shaquille O’Neal no último período para dominar o Kings na reta decisiva.

Uma declaração

“Foi muito legal hoje. Nós simplesmente aproveitamos o que a defesa nos ofereceu e jogamos da forma correta, aprendemos a ter paciência. Fomos capazes de perseverar até o fim e encontrar a energia para fechar o jogo quando importava” (Kobe Bryant)

04/06/2009 – Kobe consegue maior pontuação da carreira em finais

Orlando Magic 75 x 100 Los Angeles Lakers

Estatísticas: 40 pontos, 8 rebotes, 8 assistências, 2 roubos de bola e 2 tocos

Kobe possui 135 atuações de 40 ou mais pontos em temporadas regulares, mas só uma performance com tal marca em jogos de finais. O saudoso craque dominou o jogo inicial da decisão de 2009, contra o Magic, avisando que os angelinos não dariam chance para o azar naquela série. Após uma derrota traumática nas finais do ano anterior, o Lakers provou que estava pronto para voltar ao topo da liga – contando com a performance de um Kobe que a agência Associated Press definiu como “um homem possuído”.

Uma declaração

“Cara, eu quero tanto ser campeão! Quero tanto esse troféu! Simplesmente desejo isso com todas as minhas forças” (Kobe Bryant)

28/03/2003 – Kobe “rouba a cena” em despedida de Jordan de Los Angeles

Washington Wizards 94 x 108 Los Angeles Lakers

Estatísticas: 55 pontos (9-13 3pt.), 5 rebotes, 3 assistências e 3 roubos de bola

O palco estava armado para o maior jogador de todos os tempos: Michael Jordan fazia sua última visita a Los Angeles como atleta, em uma noite de homenagens. Só que a bola subiu e Kobe virou o dono do show. O então veterano do Wizards teve uma boa atuação, com seus 23 pontos, mas o craque do Lakers anotou 55 pontos – sendo 42 deles ainda no primeiro tempo – em uma das performances mais inspiradas de toda a carreira. O jogo acabou sendo visto como a passagem de tocha de Jordan para Kobe.

Uma declaração

“Essa foi uma demonstração de técnica incrível. Houve um momento em que olhamos para cima e ficamos curiosos para saber se Kobe poderia fazer uns 80 pontos hoje. E eu tenho certeza que isso passou pela cabeça dele” (Phil Jackson, técnico do Lakers)

24/08/2008 – Decisivo, Kobe ajuda EUA a ganhar ouro em Pequim

Estados Unidos 118 x 107 Espanha

Estatísticas: 20 pontos, 3 rebotes e 6 assistências

A seleção norte-americana que ganhou a medalha de ouro em Pequim-2008, o famoso time da redenção, passou por mais aperto do que você pode lembrar na final dos Jogos Olímpicos. No último quarto, a Espanha chegou a reduzir a diferença do Team USA para só dois pontos e deu sinais de que viraria a partida. E, então, Kobe entrou em ação. Ele anotou 13 de seus 20 pontos no quarto período, incluindo uma inesquecível cesta de três pontos e falta em que sai pedindo silêncio para torcedores que o hostilizavam.

Talvez, se Kobe não estivesse naquela seleção, a redenção nunca tivesse vindo.

30/04/2006 – Kobe traumatiza Suns com duas cestas decisivas nos playoffs

Phoenix Suns 98 x 99 Los Angeles Lakers

Estatísticas: 24 pontos (9-14 FG), 4 rebotes e 8 assistências

Os 24 pontos podem dar a entender que foi uma noite quieta para Kobe. Tudo menos isso: foi, talvez, a maior prova do seu lendário poder de decisão nos playoffs. O astro arremessou pouco, mas acertou as duas bolas que mais precisava. Primeiro, foi uma bandeja com menos de um segundo no relógio para forçar a prorrogação. Depois, a cesta no estouro do cronômetro para vencer o jogo no tempo extra. O Suns ainda venceria essa série em sete jogos, mas esse jogo permanece como um dos mais traumáticos para os fãs da franquia. O que Kobe fez é inesquecível.

Uma declaração

“Eu já joguei várias partidas de playoffs em minha vida, mas nenhuma como essa. E, no final, acho que converti o arremesso mais divertido da minha vida” (Kobe Bryant)

22/01/2006 – Kobe reescreve livros de recorde com atuação de 81 pontos

Toronto Raptors 104 x 122 Los Angeles Lakers

Estatísticas: 81 pontos (28-46 FG, 18-20 FT), 6 rebotes e 3 roubos de bola

Quando nossos filhos e netos perguntarem sobre Kobe Bryant, a forma como jogava e seu espírito absolutamente imparável dentro de quadra, esse é o jogo que lembraremos imediatamente. Em uma das maiores apresentações individuais da história do basquete e atuação que melhor sintetiza quem foi nas quatro linhas, Kobe liderou um time muito limitado do Lakers à vitória contra o Raptors com inacreditáveis 81 pontos – até hoje, a pontuação mais alta de um jogador em uma única partida na história moderna da NBA (desde a fusão com a ABA).

Cinco declarações

“Nem em meus sonhos eu imaginei algo assim. Foi algo que simplesmente aconteceu. É duro explicar. Simplesmente estava determinado e focado. No fim das contas, cada um desses pontos importou. Precisávamos deles. As cestas que fiz foram instrumentais para essa vitória. Isso significa mais do que qualquer recorde” (Kobe Bryant)

“Essa é uma noite para se guardar na memória. Esteve em outro nível em relação a tudo o que já vi. Testemunhei alguns jogos inesquecíveis, mas acho que nunca havia visto uma atuação como essa antes” (Phil Jackson, técnico do Lakers)

“Você estava sentado e assistindo a um verdadeiro milagre acontecendo diante dos seus olhos, incrédulo. Todos os torcedores lembram das atuações de 50 pontos que viram ao vivo, né? Então, pense que Kobe acabou de fazer 55 pontos só no segundo tempo. É um milagre e precisamos aceitar” (Jerry Buss, então dono do Lakers)

“Kobe é o cara que tenta os arremessos que você simplesmente não pensa que possam cair, mas, de repente, ele não consegue mais errar. É muito difícil de pará-lo assim. Nós tentamos marcações triplas e quadrúplas em cima dele hoje, mas tanto faz, não adianta. Era a mesma coisa que não tivesse ninguém lá” (Chris Bosh, ala-pivô do Raptors)

“Eu e os fãs do Lakers estamos em uma jornada e fazer uma apresentação como essa diante deles é algo realmente especial para mim. Eu cresci sob os olhares desses torcedores e, agora, o que estão vendo é o jovem adulto que ajudaram a formar” (Kobe Bryant)

Siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA, incluindo os rumores de times e atletas no boletim do mercado:

Instagram

Youtube

Twitter

Facebook