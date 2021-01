As Five abre fogo contra Jair Bolsonaro e faz mea culpa com militância de araque · .

Lica (Manoela Aliperti) foi a principal responsável por escancarar as contradições da Geração Z no episódio desta sexta (1º) de As Five. Após descolar um emprego em um portal de notícias, a jovem se apropriou dos dramas das próprias amigas para traçar um perfil sobre os jovens nascidos na virada do anos 2000 –com direito a críticas ao presidente Jair Bolsonaro e a própria militância de telão nas redes sociais.

As amigas decidiram passar a limpo uma reportagem ambiciosa que a filha de Marta (Malu Galli) propôs para não perder o trabalho que Samantha (Giovanna Grigio) lhe indicou. Em um primeiro momento, elas se divertem com as descrições da patricinha para cada uma das meninas, especialmente com o trecho sobre Tina (Ana Hikari).

A personagem de Manoela Aliperti destaca que a irmã de Telma (Tati Ang) representa os ideais de uma geração que não aceita injustiças e que rompe com preconceitos. Ela cita que, por exemplo, a vizinha compôs uma música para criticar um veto do Governo Federal à publicidade de uma estatal por conter representatividade demais.

A trama faz menção às críticas que o presidente Jair Bolsonaro fez a uma propaganda de um banco estatal, em cujo vídeo apareciam jovens negros e brancos, com cabelos pintados e tatuagens. O comercial saiu do ar na época e o diretor de marketing da instituição foi demitido.

Tina abre fogo contra o político ao compor uma nova música, com referências explícitas a Bolsonaro como a alcunha de “capitão” e o bordão “tá ok?”. A filha de Noburo (Celso Takeshi) não gosta de ler que está mais preocupada “com o número de seguidores, likes e comentários” do que o país em si.

O texto de Cao Hamburger faz questão de frisar um fenômeno que é conhecido nas redes, sobretudo no Twitter, como o “militante de telão” –um grupo de pessoas que se apossa de pautas progressistas apenas para chamar a atenção e promover a própria imagem.

Contra a parede, Lica resolve comprar briga com a amiga e lembra que ela sequer se levantou da cama para votar nas últimas eleições. “Será que o nosso ativismo é real ou é uma forma de autopromoção, afinal somos narcisistas e exibicionistas. Ou as redes sociais não teriam sucesso”, lê Ellen (Heslaine Vieira), causando uma cisão no grupo.

Ana Hikari interpreta Tina em As Five

O que aconteceu até aqui

Gravada em São Paulo, As Five homenageia a vida urbana paulistana. As protagonistas moram na região central da cidade, e diversos pontos conhecidos da metrópole são vistos na trama, como o Parque do Ibirapuera, e os bairros da Liberdade, Higienópolis e Santa Cecília.

O primeiro episódio do spin-off mostra o encontro das protagonistas no enterro de Mitsuko (Lina Agifu). A mãe de Tina morreu depois de uma longa batalha contra o câncer, e o grupo de amigas volta a conversar.

No entanto, essa não é a única emoção que já rolou em As Five. Benê descobriu que Guto (Bruno Gadiol) é gay e se mudou para a casa de Lica (Manoela Aliperti). Ellen (Heslaine Vieria) está em um relacionamento fadado ao fracasso, e Keyla estacionou na carreira para viver em função de Tonico.

As Five é uma série derivada de Malhação – Viva A Diferença (2017). Os capítulos são disponibilizados às quintas-feiras no Globoplay. Além do resumo dos episódios do spin-off, confira os spoilers do folhetim juvenil que são publicados pelo .

As Five é uma série derivada de Malhação – Viva A Diferença (2017). Os capítulos são disponibilizados às quintas-feiras no Globoplay. Além do resumo dos episódios do spin-off, confira os spoilers do folhetim juvenil que são publicados pelo .