As loucuras que torcedores de Palmeiras e Santos farão antes da final e prometem fazer caso sejam campeões

Se existe um ambiente com muita fé, é o do futebol. Nesse sábado, Palmeiras e Santos decidem a Conmebol Libertadores, e seus torcedores estão prontos para o que der e vier.

Quem nunca fez algo que parecia maluquice para outras pessoas, mas na verdade era ‘só’ um ritual, uma figa ou algo do tipo? E se seu time é campeão? Quantos doces e cervejas não foram deixados de lado ao redor do mundo para ‘pagar a dívida’? Quantos joelhos ralados e pés calejados são frutos de longas caminhadas para agradecer a taça?

Vale tudo para ver seu time vencer um clássico ou uma final. Agora, para uma final de Libertadores, vale tudo e mais um pouco. E se não dá para cantar a plenos pulmões das arquibancadas por conta da pandemia, cada torcedor faz seu ritual, acerta um preço para sua promessa e liga no FOX Sports com muita fé de que vai dar certo. E que ninguém ouse dizer que é loucura.

Alguns palmeirenses e santistas compartilharam o que vão fazer antes do duelo de sábado e o que estão prometendo caso venha a Glória Eterna! Uniformes que não podem ser lavados, tatuagens planejadas, posição marcada no sofá… Tem de tudo um pouco. E até quem não torce para nenhum dos times está prometendo!

O FOX Sports transmite ao vivo a final da Conmebol Libertadores, entre Palmeiras e Santos, no próximo sábado, 30 de janeiro, a partir das 17h (horário de Brasília). A decisão também terá acompanhamento em tempo real do ESPN.com.br, com VÍDEOS de lances e gols. E quando a bola parar, a melhor cobertura pós-jogo será na ESPN Brasil e no ESPN App, com entrevistas, festa do título e muita análise e opinião em SportsCenter e Linha de Passe, entre 19h e 0h.

tenho uma camiseta que sempre uso nos jogos do Santos na libertadores, tenho que colocar 3 dias antes do jogo e só lavar um dia depois, também canto a parte do hino que diz “seja qual for a sua sorte, de vencido ou vencedor” durante o banho, tem que ser 30 minutos antes do jogo — lo (@wonderwbat) January 27, 2021

Torço Ceará, minha promessa é que se a vitória do Palmeiras me ajudar a chegar na Libertadores eu vou até Canindé (São Francisco) ou Juazeiro (Padre Cícero) rezar no pé do santo 😂😂.. — Caio Benevides (@drcaiobenevides) January 27, 2021

Vou deixar meu cabelo igual o do Soteldo, se o Santos for campeão — Leonardo Grossi (@leogrossi19) January 27, 2021

Caso o #Palmeiras for campeão, vou dá minha casa até o @AllianzParque a pé.

4h de caminhada. — Rafael Leone (@rafa_leoni) January 27, 2021

Vou correr nu pelas ruas da minha cidade — Renato (@RenatoSEP) January 27, 2021

Meu é diferente.

Não bebo desde 01/01/2013, ganhando, volto a beber. — Diego Firmino (@diegofirmino) January 27, 2021

Ja mandei, se o Santos for campeão tatuo o contorno do escudo no calcanhar — 4% com Louise (@sunearthLouise) January 27, 2021

Promessa de beber e só acordar na segunda em qualquer um dos casos (vitória ou derrota), embora por motivos diferentes. Que ansiedade!! — Pedro Tamudo - PELO TETRA DA LIBERTA (@pedrotmd87) January 27, 2021

Vou colocar e pegar todos os itens que tenho do palmeiras e estender no sofá pra eles se sentirem motivados — Maia (@klv_Maia) January 27, 2021