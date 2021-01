As Ordens Mundiais: o que você precisa saber para o ENEM?

As Ordens Mundiais: o que você precisa saber para as provas do ENEM

O fenômeno das Ordens Mundiais é muito cobrado por diversas provas. Mas, especialmente, a prova do ENEM tem cobrado com uma intensidade impressionante questões sobre as Ordens Mundiais.

Mas, afinal, você sabe o que são as Ordens Mundiais?

No artigo de hoje você vai encontrar tudo aquilo que precisa saber sobre o fenômeno.

As Ordens Mundiais: definição

As Ordens Mundiais podem ser definidas como o fenômeno que promove a hierarquização dos países sob áreas de influência das potências imperialistas militar, financeira e culturalmente.?

Ordem da Revolução Industrial (Séc. XVIII-1947) ? ?

Metrópoles colonialistas(Inglaterra, França, Japão, EUA, Alemanha e Itália) praticavam seus respectivos imperialismos em suas colônias na América, África e Ásia. ?

? Congresso de Berlim(1884/85)- “Partilha da África”. ?

? Pacto Colonial(Neocolonialismo). ?

? DIT Clássica( Países desenvolvidos x Países subdesenvolvidos)

Velha Ordem Mundial (Guerra Fria) ?

Ordem da Guerra Fria (Disputa Ideológica). ?

? Fim da 2ª GM= Conferências: ?

Yalta: 02/45 URSS, Reino Unido e EUA decidiram que o leste europeu ficaria sob domínio soviético. Potsdam : 07/45 Os mesmos três países dividiram a Alemanha em 4 zonas de ocupação. Ficou evidente ali a disputa ideológica que culminaria na divisão da Alemanha em 1949 e o estabelecimento de uma “Cortina de Ferro” que separava o Leste Europeu da Europa Ocidental.

Início da Guerra Fria: Doutrina Truman 1947 ( Política Imperialista de“caça aos comunistas” e tentativa de frear o avanço soviético). ?

? Divisão em: ? Primeiro, Segundo e Terceiro Mundo

? Primeiro, Segundo e Terceiro Mundo Corrida armamentistas (Poderio Bélico); ?

? Corrida aeroespacial (Disputa tecnológica); ?

? Muro de Berlim (1961-89); ?

? Disputa por áreas de influência no globo; ?

? Participação em conflitos regionais (Coreia e Vietnã); ?

? OTAN X Pacto de Varsóvia (Alianças Militares); ?

? Plano Marshall x COMECON (Alianças Econômicas).

Nova Ordem Mundial ?

Inicia-se com a Queda do Muro de Berlim(1989) e a vitória capitalista na Guerra Fria, com a posterior dissolução da URSS(1991).?

A Nova Ordem é monopolar(belicamente- EUA) ou Multipolar(Economicamente- EUA, U.E. e China)??