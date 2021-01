as principais missões do novo técnico do Chelsea

Depois da demissão de Frank Lampard, o Chelsea está perto de anunciar um substituto para o ídolo. O mais cotado para assumir, de acordo com a ESPN britânica, é Thomas Tuchel, ex-Paris Saint-Germain.

O alemão já conversou com dois nomes do elenco dos Blues. Thiago Silva, com quem trabalhou no PSG, e o compatriota Antonio Rüdiger. Eles foram os escolhidos pelo treinador para um papo inicial antes de acertar. Caso seja anunciado pelo Chelsea, Tuchel chega com diversas missões no Stamford Bridge.

A primeira é tentar recuperar jogadores que chegaram com muita expectativa como Kai Havertz e Timo Werner, mas ainda não renderam o esperado. A dupla custou 119 milhões de libras, algo em torno de R$ 884 milhões na cotação atual.

Enquanto o meio-campista tem cinco gols em 24 partidas, o centroavante já marcou nove vezes em 28 jogos disputados. Segundo a ESPN britânica, Havertz está longe de ser o atleta que se destacou no Leverkusen. Além disso, ele não atuou bem em nenhuma posição do meio-campo com Lampard.

Timo Werner comemora em Chelsea x Morecambe Getty Images

No caso de Werner, o posicionamento também tem dificultado a vida do artilheiro. Ele não é a referência do ataque dos Blues, como sempre foi pelo Leipzig. Pelo Chelsea, atua muitas vezes aberto no setor. Quando foi centralizado, entrou em campo em alguns jogos como segundo atacante, atrás de uma referência, seja Olivier Giroud ou Tammy Abraham.

Além da dupla já citada e que foi contratada do futebol alemão, Christian Pulisic é outro que pode evoluir com Tuchel. Os dois trabalharam juntos no Borussia Dortmund, e o treinador conhece bem o jogador, que fez apenas dois gols em 17 jogos na atual temporada.

Outra missão de Tuchel é definir o time ideal. Lampard sempre rodou bastante a equipe e não conseguiu definir os seus 11 preferidos. Com uma base formada, aí sim o time poderia buscar objetivos melhores na Premier League.

O Chelsea faz uma campanha irregular e ocupa apenas a 9ª colocação, com 29 pontos. Mas a distância para o pelotão de cima não é das maiores. O Liverpool, quarto colocado, está com 34 pontos. As duas equipes ainda terão um turno de Premier League pela frente.