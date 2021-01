As séries mais aguardadas de 2021

Em 2020, diversas produções tiveram o cronograma atrasado devido à pandemia do coronavírus, mas 2021 promete trazer novas séries e temporadas nas telinhas.

Para situar você, espectador, que não quer deixar passar nada, nós separamos os lançamentos mais aguardados de 2021. Confira!

A série foi uma das primeiras a retomarem as gravações em meio à pandemia do coronavírus, indicando que o retorno pode estar próximo. A terceira temporada, como já acontece desde o começo, trouxe acontecimentos perturbadores e o senso cada vez mais urgente de que June liberte-se de Gilead.

Bel-Air

E se Um Maluco no Pedaço fosse uma obra dramática mostrando a realidade do jovem negro na América? Bel-Air, uma produção da Peacock, reúne alguns produtores originais da série para desenvolver uma história focada nos conflitos que muitos não imaginam.

Cowboy Bebop

(Fonte: Kadokawa Shoten/Divulgação)Fonte: Kadokawa Shoten

Baseado no anime de mesmo nome lançado em 1998, a nova produção da Netflix será estrelada por John Cho. O ator sofreu uma lesão no joelho durante as gravações, o que atrasou o cronograma, além da influência da pandemia.

Dexter

O final de Dexter é um dos mais criticados no mundo das séries. Com esse revival, a equipe técnica espera reparar os erros e entregar o que os fãs realmente merecem.

Friends – reunião especial

Mesmo sem ser algo baseado em script, a reunião dos atores de Friends é altamente antecipada, tanto pelos fãs mais velhos, que acompanharam a exibição da série, quanto para os mais novos, que encontraram Friends no catálogo da Netflix e fizeram com que a comédia se consagrasse ainda mais.

(Fonte: NBC/Divulgação)Fonte: NBC

Impeachment: American Crime Story

A nova temporada de American Crime Story estava prevista para ser lançada antes das eleições presidenciais dos Estados Unidos, pois retrata o escândalo envolvendo Monica Lewinsky e Bill Clinton. No entanto, a estreia precisou ser adiada para 2021.

Inventing Anna

Escrita por Shonda Rhimes, de Scandal, a série limitada da Netflix foca na história de uma falsa herdeira alemã que acaba entrando de vez na sociedade nova-iorquina. Julia Garner, de Ozark, será a estrela da série.

Julia Garner atuando em Ozark, série da Netflix. (Fonte: Netflix/Divulgação)Fonte: Netflix

Nine Perfect Strangers

Baseado no livro de mesmo nome de Liane Moriarty, a mesma responsável por Big Little Lies, a série da Hulu reúne um elenco de peso, contando com Nicole Kidman, Melissa McCarthy, Luke Evans e mais!

Underground Railroad

Mostrando a vida de uma jovem mulher que foge da vida de escravidão em busca de liberdade, a série limitada é adaptada por Barry Jenkins, o mesmo responsável por Moonlight, vencedor do Oscar de Melhor Filme em 2017.

(Fonte: Disney/Divulgação)Fonte: Disney

A série da Disney+ traz de volta a dupla de favoritos do Universo Expandido da Marvel: Wanda e Visão, interpretados respectivamente por Elizabeth Olsen e Paul Bettany. A série é uma das principais atrações do ano, principalmente por contar a história de forma tão irreverente, como mostra o trailer.

Já fazem mais de dois anos desde que novos episódios de Atlanta foram exibidos, mas a FX confirmou que a 3ª temporada da série já está programada. Não há nenhuma divulgação sobre a história retratada no novo ano de Atlanta.

A série da Netflix é o balanço perfeito entre clima leve com uma pitada de fantasia e momentos tensos, com monstros, sexo e violência. No entanto, esses extremos podem ser prejudiciais, impedindo que a série tenha uma essência.

(Fonte: Netflix/Divulgação)Fonte: Netflix

Ozark

Assassinato, lavagem de dinheiro, traição e diversas outras práticas negativas fizeram parte de Ozark e devem continuar na próxima temporada da série. Tudo isso sendo representado por um elenco incrível, o que resulta em uma das maiores produções da Netflix.

A nova temporada da série deveria ter chegado ainda em 2020, mas, assim como diversas outras produções, a pandemia atrapalhou. A expectativa, além do lançamento, é que Barry mais uma vez chegue à etapa de premiações, mas com grandes chances de levar o prêmio principal em sua categoria.

Dad, Stop Embarrassing Me

Estrelada por Jamie Foxx, vencedor do Oscar, a comédia é baseada na vida do próprio ator com sua filha, Corinne. É o retorno de Foxx para a TV após duas décadas longe e agora ele contracena com Kyla-Drew no papel de Corinne.

(Fonte: WireImage/Reprodução)Fonte: WireImage

Generation

A nova série da HBO Max promete discutir temas sobre o universo jovem a partir de uma comunidade conservadora, levantando tópicos que giram principalmente em torno da sexualidade moderna, amor e a natureza da família.

Lisey’s Story

Baseada na história original de Stephen King de 2006, a série retratará a vida de uma mulher que descobre o lado ruim que o seu marido possuía, mas apenas após o seu falecimento. King será responsável por escrever todos os oito episódios de Lisey ‘s Story.

Já pode começar a organizar o calendário para não deixar passar nada! Os lançamentos de 2021 são para todos os gostos, desde comédia até suspense. Já estamos no aguardo!