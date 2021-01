As séries nacionais da Netflix em 2021 · .

Com a gravação de séries prejudicadas em 2020 por causa da pandemia do novo coronavírus, a Netflix vai pegar mais leve nos lançamentos nacionais deste ano. Entre as novidades, o catálogo da gigante do streaming ganhará muitos rostos que fizeram sucesso na Globo, como Bruna Marquezine, Marco Pigossi e Giovanna Lancellotti –cada um deles estrelará uma atração.

No ar como o Zeca na reprise de A Força do Querer, Pigossi trocará a sereia Ritinha (Isis Valverde) pelo “pai” dela, o boto-cor-de-rosa, em Cidade Invisível. Já Marquezine se une à melhor amiga, Manu Gavassi, em Maldivas, uma trama de mistério situada em um condomínio de luxo. E Giovanna curtirá uma praia paradisíaca com muita pegação em Temporada de Verão, com um elenco que fará sucesso com o público jovem.

Confira as estreias nacionais da Netflix previstas para 2021:

Cidade Invisível

Gravada em 2019, a série criada por Carlos Saldanha (diretor das animações Rio e O Touro Ferdinando) finalmente sairá do papel em 5 de fevereiro. A trama gira em torno de Eric (Marco Pigossi), um fiscal ambiental que começa a investigar o surgimento de um boto-cor-de-rosa, de água doce, nas areias de uma praia do Rio de Janeiro. Ele acaba descobrindo um mundo habitado por entidades míticas normalmente invisíveis aos seres humanos.

A história promete misturar elementos do folclore brasileiro com muito suspense e mistério, com direito a fogo, morte e misticismo –e uma pegada de preservação ambiental. Com sete episódios, o drama conta ainda com Alessandra Negrini, Julia Konrad, Jéssica Córes, Fábio Lago, Wesley Guimarães, Manu Diegues e Victor Sparapane no elenco.

divulgação/netflix

Elenco está repleto de ex-atores da Globo

Maldivas

Criada por Natalia Klein (de Adorável Psicose), Maldivas contará a história da goiana Liz (Bruna Marquezine), que se muda para o Rio de Janeiro com o objetivo de reencontrar sua mãe, que desapareceu em um incêndio misterioso. Tentando buscar respostas para a tragédia, ela terá que se esconder do investigador Denilson (Romani) em um condomínio de luxo repleto de personagens peculiares.

Apesar de ser apresentada como uma trama de mistério e intrigas, tudo indica que Maldivas terá uma pegada cômica –o texto de Natalia naturalmente pende para o humor. As gravações começaram no fim de 2020, mas foram interrompidas após um integrante da equipe testar positivo para a Covid-19.

O elenco conta também com Sheron Menezzes, Carol Castro, Klebber Toledo, Danilo Mesquita, Guilherme Winter, Samuel Melo, Vanessa Gerbelli, Angela Vieira, Alejandro Claveaux, Filipe Ribeiro e Fernanda Thurann, além da própria Natalia Klein. A estreia foi anunciada para este ano, mas sem data estipulada.

daniel chiacos/netflix

Público jovem é alvo de nova série nacional

Temporada de Verão

De olho no público teen, a Netflix decidiu lançar Temporada de Verão, sobre um grupo de jovens que vai trabalhar no resort Maresia, em uma ilha paradisíaca –as gravações acontecem em Ilhabela, no litoral de São Paulo. Giovanna Lancellotti dá vida a Catarina, jovem destemida que aproveita a passagem pelo hotel para aprender mais sobre a vida e sobre si mesma.

Temporada de Verão é dirigida por Isabel Valiante e Caroline Fioratti. O elenco também conta com Jorge López (da série Elite), Gabz, André Luiz Frambach, Giovanna Rispoli, Maicon Rodrigues, Cynthia Senek, Felipe Rocha, Léo Bittencourt e Mayana Neiva.

reprodução/youtube

Elena Soarez está por trás da série Futebol

Futebol

Anunciada em abril de 2019, a série Futebol ainda é um grande mistério –seu elenco não foi divulgado, muito menos o início das gravações. O que se sabe é que o projeto é uma criação de Elena Soarez, que dividiu a controversa O Mecanismo (2018-2019) com José Padilha.

A história mostrará o que está por trás da relação entre dois jogadores –Toró e Pantera, dois adolescentes pobres de 15 anos que são escolhidos entre uma multidão para integrar a categoria júnior do maior time brasileiro: o fictício Carioca Futebol Clube.

“Da palavra ‘futebol’ saiu uma provocação. O Luciano [Moura, cocriador] já tinha ideias, mas não queríamos só contar uma história de futebol. Então surgiu a ideia de falar sobre o que acontece depois que você alcança a glória. Você está condenado a declinar pro resto da vida, porque passa a viver o reverso da glória. Mas e quando você chega ao auge muito cedo? Isso é o que nos interessou”, contou Elena ao . há quase três anos.

divulgação/ziraldo

Personagem de Ziraldo estrelará animação

Menino Maluquinho

A produtora Chatrone, responsável pela novelinha Gaby Estrella (2013-2015), pela série Juacas (2017-2019) e pelo filme Festa no Céu (2014), indicado ao Globo de Ouro, adaptará para a Netflix o Menino Maluquinho, famoso personagem criado pelo cartunista Ziraldo. Será mais uma tentativa da plataforma de streaming de investir em animações brasileiras, depois da fracassada (e criticada) Super Drags.

reprodução/netflix

Os Fab Five da versão brasileira de Queer Eye

Reality shows

Além dos projetos ficcionais, a Netflix também investirá em peso no gênero reality show por aqui. Depois de lançar Nasce Uma Rainha e versões nacionais de The Circle e O Crush Perfeito no ano passado, a plataforma prepara mais adaptações de formatos estrangeiros.

Para 2021, estão previstas temporadas tupiniquins de Casamento às Cegas e Brincando com Fogo, além do Queer Eye, que terá um novo quinteto de apresentadores: Yohan Nicolas (beleza), Fred Nicácio (bem-estar), Guto Requena (design), Rica Benozatti (estilo) e Luca Scarpelli (cultura).