às vésperas da final da Libertadores, Jesualdo enaltece torcida do Santos e deseja sorte nas redes sociais

No sábado, o Santos encara o Palmeiras em busca do tetracampeonato da Copa Libertadores. E, nesta quinta, dois dias antes da decisão, um personagem que fez parte da campanha santista desejou sorte nas redes sociais.

O FOX Sports transmite ao vivo a final da Conmebol Libertadores, entre Palmeiras e Santos, no próximo sábado, 30 de janeiro, a partir das 17h (horário de Brasília). A decisão também terá acompanhamento em tempo real do ESPN.com.br, com VÍDEOS de lances e gols. E quando a bola parar, a melhor cobertura pós-jogo será na ESPN Brasil e no ESPN App, com entrevistas, festa do título e muita análise e opinião em SportsCenter e Linha de Passe, entre 19h e 0h.

Por meio das redes sociais, Jesualdo Ferreira, treinador que iniciou a campanha e comandou o Peixe nas vitórias contra Defensa y Justicia e Delfín, felicitou o clube pela chegada à decisão e desejou sorte ao elenco santista.

“Final da Libertadores. Parabéns a todos os jogadores do elenco do Santos, staff técnico, médico e trabalhadores do futebol profissional. Parabéns a Nação Santista, torcedores apaixonados que sonham com a quarta Liberta. Muita sorte!”, escreveu o português.

Ao todo, Jesualdo Ferreira comandou o Santos durante 15 jogos. Foram seis vitórias, quatro empates e cinco derrotas.