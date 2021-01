O Ceará surpreendeu o atual campeão do Campeonato Brasileiro e venceu neste domingo em pleno Maracanã por 2 a 0. Vina, aos 12 minutos do primeiro tempo, e Kelvyn, já no final da partida, anotaram os gols do Vozão sobre o Flamengo. Assista no vídeo acima.

Comemoração do Vozão no Maraca (Divulgação/Twitter Ceará)