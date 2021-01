Assista aos gols da vitória do Flamengo contra o Grêmio em Porto Alegre pelo Brasileirão

O Flamengo conseguiu uma de suas vitórias mais importantes na temporada 2020/21. Nesta quinta-feira, em Porto Alegre, na Arena do Grêmio, o Rubro-Negro até saiu atrás do marcador contra o Grêmio, mas voltou do intervalo com sangue nos olhos e chegou à virada por 4 a 2.

Everton Ribeiro, Gabigol, Arrascaeta e Isla marcaram. Diego Souza, duas vezes, descontou. Agora, o time treinado por Rogério Ceni chegou aos 58 pontos, voltou à vice-liderança e se coloca a quatro do líder Internacional.