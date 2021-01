O Vasco anunciou o retorno do meio-campista Martín Benítez, do Independiente (ARG). O Gigante da Colina prorrogou o empréstimo do argentino até o dia 30 de junho. Veja grandes lances de Benítez pelo Vasco!

Golaço de bicicleta está entre os grandes lances de Benítez pelo Vasco (Foto: Doug Patrício/Fotoarena/Lancepress!)









Fonte: https://www.lance.com.br/