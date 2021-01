Assumidos há menos de uma semana, Gabi e Tierry já têm tatuagem de casal · .

Gabi Martins e Tierry assumiram publicamente que estão vivendo um romance há apenas cinco dias, mas a relação já havia começado antes. A ex-BBB e o cantor admitiram que já fizeram até uma tatuagem de casal: os dois têm um O2 atrás da orelha, como uma representação de oxigênio, em referência à música romântica da dupla sertaneja Matheus e Kauan.

“Sobre a tatuagem, é um O2. A gente tem atrás da orelha, a gente fez um para o outro. É uma música que a gente gosta chamada Meu Oxigênio, do Matheus e Kauan”, afirmou Gabi, em vídeo enviado para a página Gossip do Dia no Instagram. “É muito a trilha sonora da gente”, explicou o cantor.

O casal passou o Réveillon em Fernando de Noronha. Antes, os dois estavam em Morro de São Paulo, na Bahia, onde assumiram o romance com fotos nas redes sociais. Apesar de estarem juntos, Gabi entregou que ainda não houve um pedido oficial de namoro.

“Eu não estou namorando, gente. Você [Tierry] não pediu. Então a mãe tá on”, brincou ela, em vídeo publicado nos Stories. “Tá sim”, rebateu o artista. O relacionamento causou frustração em fãs que gostariam de ver a cantora com Guilherme Napolitano, com quem ela formou casal no BBB20.

Gabi e Tierry ainda não mostraram a tatuagem de casal. Assista abaixo ao vídeo em que eles dizem ter feito o desenho e fotos dos juntos em viagens: