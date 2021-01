Astro de Breaking Bad voltar a quebrar as regras pela família em nova série · .

Bryan Cranston foi alçado ao posto de astro de Hollywood ao estrelar Breaking Bad (2008-2013), série sobre um professor de química que decide produzir e vender metanfetamina para arrecadar dinheiro para a família ao descobrir que tem um câncer terminal. Oito anos após o fim da produção, o ator está de volta à TV em Your Honor, drama criminal sobre um juiz que precisa quebrar as regras para salvar seu filho.

Produzida pelo canal pago Showtime e adaptada de uma produção israelense homônima, a minissérie conta a história de Michael Desiato (Cranston), um juiz de Nova Orleans, nos Estados Unidos, que vive sozinho com seu filho, Adam (Hunter Doohan), após ficar viúvo. Respeitado na cidade, o magistrado é conhecido por ser justo e íntegro dentro dos tribunais.

Apesar do sucesso profissional, Michael ainda sofre com problemas em casa pelo luto da morte de sua mulher, assassinada em uma loja de conveniências por bandidos. Distante, Adam também reluta em seguir em frente, apresentando picos de felicidade apenas quando está com Frannie (Sofia Black-D’Elia), professora de seu colégio com a qual mantém um caso.

É a partir do luto de Adam que as vidas de pai e filho viram de cabeça para baixo. Quando o rapaz resolve visitar o local da morte da mãe para prestar homenagens no aniversário do ocorrido, ele se vê perseguido por bandidos do bairro.

Enquanto foge, o jovem sofre um ataque de asma que o faz derrubar sua bombinha de oxigênio no banco do carro. Sem olhar a direção, ele acaba atropelando um rapaz que vinha de moto na direção contrária. Adam sai do carro e tenta ajudá-lo, em vão. Ao perceber que o rapaz está morto, o filho de Michael surta e foge do local, abandonando o corpo.

Desesperado, Adam passa por alguns eventos até finalmente voltar para casa e contar para o pai o que aconteceu. Ciente da situação complicada do filho, Michael decide fazer justiça e levá-lo à delegacia para se entregrar. A situação muda quando, ao chegar ao local, o juiz descobre que o garoto morto é ninguém menos do que o filho de Jimmy Baxter (Michael Stuhlbarg), chefão do crime da cidade.

Ao perceber que o destino de Adam seria pior do que a cadeia, Michael muda de ideia e decide ajudá-lo a apagar seus passos no dia do crime. Influente, o protagonista decide usar todos as suas regalias como juiz para salvar o filho (e ele) de serem mortos pelos capangas de Jimmy.

DIVULGAÇÃO/SHOWTIME

Adam (Hunter Doohan) é o filho de Michael

A história que se repete

Assim como Walter White em Breaking Bad, o Michael Desiato de Cranston começa sua jornada contra a lei com a desculpa de ajudar sua família. Juiz experiente, ele sabe de cada passo que deve dar (e as pessoas a quem pedir favores) para atingir seu objetivo.

A lei é a especialização de Michael, mas o caso está longe de ser o crime (ou o encobrimento) perfeito. Quanto mais determinado o juiz fica em proteger sua família a qualquer custo, mais prejudiciais e criminosas tornam-se as consequências que ficam pelo seu caminho.

No meio do problema está Adam, o Jesse Pinkman da vez, que entra de cabeça no plano do protagonista apenas para surtar conforme o tempo passa e o cerco se fecha atrás deles. E se Aaron Paul conseguia igualar o tamanho de sua atuação com a de Cranston em Breaking Bad, Hunter Doohan faz o mesmo em Your Honor.

A expressão de horror na face de Adam o acompanha em praticamente todas as suas cenas. É nítido que o rapaz convive com o trauma e a culpa por ter assassinado o filho de Baxter. Sua situação mental apenas piora quando o plano de Michael para ajudá-lo acaba colocando o inocente Kofi Jones (Lamar Johnson) na mira da polícia.

Como Your Honor segue a linha de suspense criminal, o showrunner Peter Moffat, com experiência em produções como The Night Of (2016) e Criminal Justice (2014-2017), se utiliza de todos as artimanhas do gênero (com sucesso) para manter a curiosidade do público. Quando as coisas parecem caminhar para um lado, uma virada acontece e bagunça ainda mais o quebra-cabeça.

Com 10 capítulos confirmados, ainda faltam três episódios para a jornada de Your Honor se encerrar nos Estados Unidos –o oitavo vai ao ar neste domingo (31). Apesar da quantidade exagerada de coincidências cósmicas afetando sua trama, já é possível descrever a minissérie como um retorno à altura de Bryan Cranston depois de deixar seu nome marcado na história como Walter White.

Assista ao trailer (em inglês) de Your Honor: