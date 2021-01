Astro de série dos anos 1980 é diagnosticado com câncer em metástase · .

O ator norte-americano Dustin Diamond foi diagnosticado com câncer em metástase. O artista ficou conhecido após estrelar a série dos anos 1980 Galera do Barulho (1989-1992). A doença já está no estágio quatro e foi descoberta de forma tardia, pois ele estava com medo de realizar exames e receber um resultado grave.

Aos 44 anos de idade, o intérprete de Samuel foi submetido a uma série de exames nos últimos dias após sentir fortes dores pelo corpo e sensação de mal-estar. A suspeita de que os sintomas de Diamond fossem causados pelo câncer já existia, mas só foi confirmada agora.

Dustin Diamond na época de Galera do Barulho (Divulgação/NBC)

O ator, então, começou o tratamento de quimioterapia, de acordo com o site TMZ.

O artista descobriu um nódulo no pescoço, que pode ser o ponto inicial da doença, mas não procurou um médico “por medo de ser algo grave”. Além da gravidade do caso, ele também está sentindo dores por causa de uma herpes zóster, que causa bolhas e dor intensa na pele.

A família de Dustin apresenta histórico de câncer. A mãe do ator, inclusive, morreu da doença.

Câncer no estágio quatro significa que a enfermidade já se espalhou pelo corpo, e a opção de tratamento é a que menos causar sofrimento ao paciente. As chances de cura são mínimas.

