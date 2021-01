Astronautas: como vivem no espaço?

Fazer uma viagem de férias cujo destino está a algumas centenas de quilômetros acima da Terra, em vez de ir à praia ou ao campo, é algo que será possível em um futuro não muito distante para quem tiver coragem – e uma fortuna disponível para usar com o turismo espacial .

O “hotel” provavelmente será a Estação Espacial Internacional (ISS), localizada a pouco mais de 400 quilômetros de altitude e que orbita o planeta uma vez a cada 92 minutos, viajando a 27,7 mil km/h, onde vivem alguns astronautas.

No laboratório orbital, esses profissionais têm uma rotina parecida com a terrestre. Eles comem, dormem, fazem suas necessidades fisiológicas, trabalham e se divertem, precisando adaptar todas as atividades ao ambiente de gravidade zero, que afeta o corpo de várias maneiras.

A rotina na ISS inclui até o cultivo de alface.Fonte: NASA/Divulgação

Diante desse desafio, você já imaginou como pode ser perigosa (há riscos como a radiação espacial), curiosa e complicada a vida em órbita? Descubra como os astronautas vivem no espaço, conhecendo um pouco da rotina na ISS.

As comidas dos astronautas

Nas primeiras viagens espaciais, os alimentos eram disponibilizados em pasta ou pó, exigindo a adição de água e o uso de um canudo. Essa solução ainda é utilizada em alguns pratos, mas o cardápio já é bem mais amplo, podendo incluir frutas, guloseimas etc.

Há até ketchup, mostarda e maionese para temperar a comida, enquanto o sal e a pimenta são fornecidos apenas na forma líquida, para evitar que os grãos se espalhem pela Estação e causem estragos. Falando em líquidos, as bebidas são, em sua maioria, reidratáveis, precisando adicionar água ao pó para consumi-las.

A cozinha da ISS vive movimentada.Fonte: NASA/Divulgação

A cozinha da estação possui um forno e ganhou seus primeiros refrigeradores em 2020. Outro detalhe é que na hora de comer, os astronautas prendem os alimentos a uma bandeja, que pode ser amarrada ao corpo ou à parede.

E o banheiro espacial, como funciona?

A hora de usar o banheiro no espaço é outro grande desafio. Para urinar e defecar, eles contam com um sistema que suga o ar e os resíduos para tanques. Os dejetos líquidos são reciclados e transformados em água, escassa por lá, enquanto os sólidos ficam armazenados para descarte em solo.

Cada astronauta tem o seu próprio funil de urinol, conectado à mangueira do vaso sanitário ao usá-lo, enquanto o processo para defecar é um pouco mais complicado, exigindo que o indivíduo fique totalmente preso ao assento.

Os banheiros ficam dentro de cabines, para uma maior privacidade.Fonte: NASA/Divulgação

Já o banho não tem chuveiro nem água quente. Os astronautas usam esponjas umedecidas com água reciclada, sabonete e shampoo sem enxague. Ao término, geralmente vestem a mesma roupa de antes, já que as peças não podem ser lavadas e precisam ser aproveitadas ao máximo.

Há ainda um kit de higiene para cada, incluindo escova de dente, pasta dental, fio dental, pente e barbeador com creme de barbear especial que não deixa os pelos flutuarem. Ao escovar os dentes, eles têm a opção de cuspir a pasta em uma toalha ou engoli-la.

Exercícios e diversão nas alturas

A rotina na ISS também inclui atividades físicas, essenciais para prevenir a perda óssea e muscular, além de outros efeitos provocados pela viagem espacial no corpo, como as mudanças no sistema imunológico. Em média, a equipe se exercita duas horas por dia, usando equipamentos diferentes daqueles das academias convencionais, para compensar a microgravidade.

Os astronautas têm uma “academia espacial” à disposição.Fonte: NASA/Divulgação

Outra parte importante do dia dos astronautas é a hora de relaxar. Além de olhar pela janela da ISS e aproveitar uma vista deslumbrante, eles adoram acessar as redes sociais para compartilhar fotos e vídeos, assistir a filmes e séries, ler, jogar cartas e games, ouvir e tocar música, além de conversar com a família por videoconferência.

Dormindo no espaço

Após um divertido e cansativo dia de trabalho, nada como deitar e adormecer, não é mesmo? No espaço, são usados sacos de dormir que ficam presos nas cabines de tripulação, uma espécie de quarto dos astronautas.

Como eles dormem no local de trabalho, não há risco de chegar atrasado.Fonte: NASA/Divulgação

Os sacos evitam que eles flutuem durante o descanso e esbarrem em algum instrumento, garantindo entre 8 e 10 horas de um sono tranquilo e revigorante.