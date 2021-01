Astros de Xena e Hércules discutem pela internet após invasão ao Capitólio

Lucy Lawless, que protagonizou a série Xena – A Princesa Guerreira entre 1995 e 2001, criticou a postura de Kevin Sorbo, seu ex-colega de elenco, em uma publicação compartilhada por ele do advogado Rogan O’Handley, em sua conta oficial no Twitter, na última quinta-feira (6).

Sorbo, que interpretou o guerreiro Hércules, publicou uma frase seguida de uma imagem sobre a invasão ao Capitólio nos Estados Unidos.

“Eles não se parecem muito patriotas para mim”, escreveu o ator, questionando se os invasores do local são, de fato, apoiadores de Donald Trump ou apenas baderneiros, conforme O’Handley, um apoiador do ex-presidente, havia escrito.

Em seguida, ao ver a publicação, Lucy Lawless respondeu explicando sobre seu ponto de vista, reforçando ainda que as pessoas vistas na foto sabiam muito bem o que estavam fazendo.

“Eles são babacas, que saem e cumprem ordens malignas de pessoas como você, que gosta de brincar com eles como se fossem brinquedos e deixá-los fazer o que sabem de pior”, escreveu.

They don’t look like patriots to me… https://t.co/ABZG2s0G4v

Após a resposta de Lawless, muitos fãs da série resolveram se manifestar em apoio à atriz, alegando que sempre estiveram ao seu lado e que ela os representava. Lucy Lawless continuou se referindo a Sorbo como “peanut” (amendoim, em uma tradução literal, mas usado como gíria na língua inglesa) em seus tweets posteriores.

Diversos membros da rede social publicaram tweets no qual ressaltavam o amor que sentiam pela atriz e sua personagem.

“Xena sempre foi superior a Hércules. Ela até ganhou aquele spin-off. Lucy Lawless, sua princesa durona”, escreveu uma seguidora.

Xena was always top tier to Hercules. She earned that spin-off. Lucy Lawless, you badass princess. pic.twitter.com/OJHL3NX18Q

— Jennifer ?? (@iamjennwhy) January 8, 2021