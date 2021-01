Atacante Thiago, do Cruzeiro, testa positivo para covid-19

Neste sábado, o Cruzeiro divulgou que o atacante Thiago testou positivo para covid-19. Desta forma, o atleta fica de fora da partida contra o Juventude, válida pela 35ª rodada do Brasileirão Série B. O jogador está assintomático e cumprindo isolamento, mantendo contato com os médicos do clube.

A Raposa já teve alguns casos de covid-19, que fez com que os jogadores desfalcassem a equipe ao longo da temporada. O clube vive um momento conturbado internamente. Além dos salários atrasados e insatisfação no elenco, o time não conseguiu o acesso e vai disputar a segunda divisão mais uma vez.

O atacante Thiago teve resultado positivo para COVID-19 nos exames protocolares realizados para a partida deste sábado, contra o Juventude. Ele está assintomático e em isolamento, mantendo comunicação com os profissionais do Clube. Todos os demais resultados foram negativos. — Cruzeiro 🦊 (@Cruzeiro) January 16, 2021

Se para o Cruzeiro a temporada já “acabou”, para o Juventude o jogo deste sábado é fundamental, pois a equipe gaúcha está forte na briga por uma vaga na elite do futebol nacional.