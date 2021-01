Atacante Toró testa positivo para Covid-19 e é desfalque no São Paulo

O atacante do São Paulo Toró, testou positivo para o novo coronavírus e será desfalque contra o Red Bull Bragantino, na próxima quarta-feira (6), às 21h30, no Estádio Nabi Abi Chedid, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Segundo o clube, Toró está em isolamento, não tem sintomas e recebe atendimento do departamento médico tricolor. O resultado saiu na manhã desta terça-feira, em exames realizados para a partida contra o Massa Bruta.

O atacante de 21 anos, fez 17 jogos na temporada e tem um gol marcado. Ele vem sendo reserva de Fernando Diniz, mas, com as prováveis ausências de Pablo e Luciano, poderia ganhar uma chance entre os titulares.



O São Paulo vem recebendo elogios pela forma com que vem tratando a pandemia. Antes de Toró, apenas o volante Tchê Tchê havia testado positivo para a Covid-19. O Tricolor não precisou lidar ainda com surtos da doença, como os rivais Corinthians, Palmeiras e Santos.