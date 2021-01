Atalanta derrota Cagliari e avança para as quartas de final da Copa da Itália

A Atalanta confirmou sua vaga nas quartas de final da Copa da Itália nesta quinta-feira. Jogando em casa, a equipe derrotou o Cagliari pelo placar de 3 a 1 e se classificou para a próxima fase, se mantendo viva na briga pelo título da competição.

Os mandantes saíram na frente no finalzinho da etapa inicial, aos 43 minutos. Muriel recebeu na área, avançou até a linha de fundo e tocou para Miranchuk bater de primeira e marcar o primeiro.

Porém, o Cagliari reagiu e empatou no começo do segundo tempo. Aos 10 minutos, Sottil avançou em velocidade pela esquerda, escapou da marcação e bateu por baixo do goleiro Sportiello, igualando os marcadores.

Só que a Atalanta retomou o controle do jogo e anotou mais dois gols para garantir a vitória. Aos 16, Gosens passou para Muriel bater no canto direito e deixar a equipe novamente em vantagem. Três minutos depois, Sutalo aproveitou uma cobrança de escanteio para finalizar de primeira e marcar o terceiro, confirmando a classificação dos donos da casa.

Em outra partida válida pela Copa da Itália nesta quinta, o Sassuolo perdeu para o Spal por 2 a 0 e foi eliminado do torneio.