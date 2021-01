Atalanta empata com Udinese e perde chance de entrar no G-4 do Italiano

A Atalanta empatou por 1 a 1 com a Udinese nesta quarta-feira em jogo atrasado pela 10º rodada do Campeonato Italiano. Jogando fora de casa, a equipe do técnico Gian Piero Gasperini perdeu a chance de entrar no G-4 da competição.

Logo no primeiro minuto de jogo, a Udinese abriu o placar. O meia argentino Roberto Pereyra finalizou rasteiro, no meio do gol, batendo o goleiro Gollini. No entanto, aos 44 minutos da primeira etapa, o atacante Luis Muriel deixou tudo igual em finalização de dentro da área.

Mesmo com mais finalizações e um bom volume de jogo, os visitantes não conseguiram a vitória e o empate se manteve.

Com esse resultado, a Atalanta fica na quinta colocação, com 33 pontos. Já a Udinese se estabelece na 15ª posição, com quatro pontos de vantagem em relação à zona de rebaixamento.