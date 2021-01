Atalanta faz jogo perfeito, atropela o líder Milan e sobe na tabela do Campeonato Italiano

A Atalanta visitou o Milan e não teve piedade do líder do Campeonato Italiano. Venceu por 3 a 0, neste sábado (23), pela 19ª rodada da competição. Cristián Romero, Josip Ilicic e Zapata fizeram os gols.

Em campo, os times fizeram um jogo muito estudado na primeira etapa. Poucas chances de gol e muita disputa.

Aos 25 minutos, a Atalanta abriu o placar. Após cruzamento na área, Romero fez um malabarismo para cabecear e mandou sem chances para o goleiro Donnarumma.

Na sequência, o Milan tentou empatar. Após cruzamento na área da Atalanta, Ilicic estava na zaga e conseguiu cortar no momento exato a bola, que iria chegar na medida para Ibrahimovic.

Aos 5 minutos da segunda etapa, o Milan se complicou ainda mais. Kessié deu uma cotovelada em Ilicic durante disputa de bola, e o árbitro marcou pênalti. O próprio Ilicic foi para a bola, bateu forte e cruzado para fazer 2 a 0.

O Milan apostou em Mandzukic para tentar empatar. Na primeira chance pelo novo clube, o croata recebeu em condição livre, finalizou, mas parou no goleiro Gollini.

O terceiro da Atalanta só não saiu por conta da trave. Aos 29 minutos, Zapata aproveitou cobrança de escanteio e, livre, tentou de cabeça, mas parou no poste.

Mas, na jogada seguinte, Zapata não desperdiçou. O atacante recebeu cara a cara com Donnarumma, fuzilou de canhota e fez 3 a 0 no placar.

Com o resultado, as equipes agora focam nos duelos de quartas de final da Copa da Itália. Na terça-feira, o Milan encara a Inter de Milão. No dia seguinte, Atalanta e Lazio se enfrentam.

Jogadores da Atalanta comemoram um dos gols contra o Milan Getty Images

Milan 0 x 3 Atalanta

GOLS: Romero, Ilicic e Zapata (Atalanta)

MILAN: Donnarumma; Calabria, Kjaer, Kalulu (Musacchio) e Theo Hernández; Tonali, Kessié, Castillejo (Mandzukic), Meité (Brahim Díaz) e Rafael Leão (Rebic); Ibrahimovic. Técnico: Stefano Pioli

ATALANTA: Gollini; Tolói, Romero e Djimsiti; Hateboer (Maehle), Marten de Roon, Freuler e Gosens; Pessina; Zapata e Ilicic (Muriel). Técnico: Gian Piero Gasperini

O Milan perdeu o segundo jogo na atual edição da Série A

A primeira derrota foi para a Juventus, por 3 a 1, no último dia 6

Ilicic fez o quarto gol em 18 jogos na temporada

Romero anotou o segundo gol em 20 jogos na atual temporada

Zapata chegou ao 11º gol em 25 partidas na temporada

O Milan tem um retrospecto recente muito ruim contra a Atalanta

Nos últimos 10 jogos, foram quatro derrotas, cinco empates e apenas uma vitória do time rossonero.

Classificação

Milan: 1º lugar, com 43 pontos

Atalanta: 4º lugar, com 36 pontos

Próximos jogos

As equipes voltam a campo nos próximos dias:

Terça-feira, 26/01, às 16h45* – Inter de Milão x Milan – Copa da Itália

Quarta-feira, 27/01, às 13h45* – Atalanta x Lazio – Copa da Itália

*horário de Brasília