Ataque do Palmeiras contra o River Plate vira ‘quebra-cabeça’ para Abel Ferreira após lesões e dúvidas

O Palmeiras volta aos gramados nesta terça-feira contra o River Plate, na Argentina, pelo jogo de ida da semifinal da Conmebol Libertadores. Entretanto, o técnico Abel Ferreira deve ter problemas para definir o ataque alviverde que entrará em campo.

O Palestra conta com uma série de desfalques no setor ofensivo. Na última partida, contra o América-MG, a equipe teve os desfalques de Wesley, Gabriel Silva e Gabriel Veron e Luan Silva, todos machucados.

O melhor da Disney, Marvel, Pixar, Star Wars e National Geographic. Tudo em um só lugar.

Assine agora em DisneyPlus.com

Além disso, Luiz Adriano, que se recuperou recentemente de lesão e participou da vitória sobre o Coelho, foi substituído com dores no segundo tempo. No jogo, o treinador escalou o time com Willian e Rony fazendo companhia ao camisa 10 no ataque, ficando sem jogadores ofensivos no banco de reservas.

Premier League, LaLiga, NBA, NFL e muito mais! A ESPN tem o melhor do esporte ao vivo, muito debate e vídeos exclusivos. Clique aqui e programe-se!

Por outro lado, o português terá Breno Lopes como uma opção para o duelo diante dos argentinos, pois o atacante não pode disputar a Copa do Brasil por ter jogado pelo Juventude. Já Gabriel Silva e Gabriel Veron participaram da última sessão de treinamentos e deram sequência a suas recuperações.

O elenco deve voltar aos treinos na Academia de Futebol neste sábado (02). A partida contra o River acontece no dia 5, enquanto a volta será uma semana depois, no dia 12, no Allianz Parque.