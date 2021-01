Athletic Bilbao bate o Barcelona e vence a Supercopa da Espanha

Athletic Bilbao e Barcelona protagonizaram uma bela partida na decisão da Supercopa da Espanha neste domingo. A partida, que ocorreu no Estádio La Cartuja, viu o Bilbao campeão com um gol histórico de Iñaki Williams na prorrogação após Villalibre empatar no final do tempo normal. O Barça, liderado por Griezmann, autor de dois gols, não conseguiu parar o adversário.

VOLTA DO CAPITÃO

A decisão da Supercopa da Espanha marcou a volta de Lionel Messi, que era dúvida forte para a partida. O craque havia se machucado contra o Granada, não atuando contra a Real Sociedada. Até poucas horas antes do início da partida, não existia certeza em relação ao uso do argentino no jogo. Messi entrou em campo, deu uma assistência, passou muito tempo apagado e foi expulso nos minutos finais da prorrogação.

GOL AQUI, GOL LÁ

Em um jogo bem morno no primeiro tempo, o Barcelona abriu o placar com um gol de Griezmann aos 40 minutos após uma assistência de Messi. A alegria da equipe catalã foi pouca, visto que o Athletic Bilbao respondeu imediatamente. Em um bom lançamento de Iñaki Williams, Óscar de Marcos recebeu para deixar tudo igual na decisão.

NOITE DE SURPRESAS

Griezmann não vive uma boa fase no Barcelona desde a sua chegada, e o seu gol na final foi um grande ponto positivo. O francês brilhou mais uma vez ao marcar o segundo do Barcelona na partida, em assistência de Jordi Alba. Se o show do camisa 7 não era esperado, o Barça não acreditou quando Villalibre, que saiu do banco aos 38 do segundo tempo, empatou aos 45 minutos após cruzamento de Muniain.

GOLAÇO DECISIVO

O gol do título veio dos pés de Iñaki Williams, herói do Athletic Bilbao. Na prorrogação, a virada veio na prorrogação, em uma finalização brilhante, o atacante teve a sua estrela elevada alçada ao alto. Com o gol, o Barcelona tentou empatar, mas o Athletic de Marcelino soube segurar a vantagem para celebrar o tetracampeonato da Supercopa da Espanha.

SEQUÊNCIA

O Barcelona continua na luta por um título, e enfrenta o UE Cornellà pela terceira fase da Copa do Rei nesta quinta-feira, às 17h (de Brasília). O Athletic Bilbao, campeão, volta entrar em campo também na quinta-feira, mas às 15h (de Brasília) para enfrentar o Ibiza.