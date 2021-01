Athletic Bilbao elimina o Real Madrid na semifinal da Supercopa da Espanha e pega o Barcelona na final

O Real Madrid está eliminado da Supercopa da Espanha. Nesta quinta-feira, o time da capital enfrentou o Athletic Bilbao na cidade de Málaga, e os bascos venceram por 2 a 1, com dois gols de Raúl García. O adversário na final, que será no domingo, é o Barcelona. Benzema descontou para o Real Madrid.

+ Veja a tabela da La Liga

APROVEITANDO OS ERROS

O Athletic Bilbao foi para o intervalo vencendo por 2 a 0. O time comandando por Marcelino García soube aproveitar os erros da defesa merengue e foi letal quando ficou cara a cara com Courtois. No primeiro gol, Raúl García recebeu passe de Dani García. O segundo foi em cobrança de pênalti.

NOITE TRÁGICA PARA LUCAS VÁZQUEZ

Homem de confiança de Zidane, o atacante Lucas Vázquez foi mais uma vez improvisado na lateral-direito. E foi em dois erros do camisa 17 que o Athletic Bilbao marcou seus gols. O primeiro saiu após passe errado do jogador, enquanto o pênalti do segundo foi cometido por ele.

TENTATIVA DE REAÇÃO

No segundo tempo, o Real Madrid se lançou ao ataque em busca da reação e os Blancos conseguiram diminuir o marcador com Karim Benzema. Valverde levantou bola na segunda trave, Casemiro escorou para o meio e o camisa 9 francês só completou. O lance só foi confirmado após confirmação do VAR.

+ Agüero está livre para assinar com qualquer clube; confira outros nomes da Europa que estão na mesma condição

SEQUÊNCIA

​Na final da Supercopa da Espanha, o Athletic Bilbao encara o Barcelona. O jogo acontece no próximo domingo, às 17h (de Brasília), no Estádio Olímpico de La Cartuja, na cidade de Sevilha. O Real Madrid volta a campo na próxima quarta-feira, quando enfrenta o Alcoyano, da terceira divisão, na Copa do Rei.