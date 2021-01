Athletic Bilbao goleia o Getafe e se aproxima do G-6 do Campeonato Espanhol

Nesta segunda-feira, pela 20ª rodada do Campeonato Espanhol, o Athletic Bilbao derrotou o Getafe por 5 a 1, em casa, e deu um salto na tabela de classificação.

A partida começou bem agitada no estádio San Mamés. Com apenas um minuto de bola rolando, Cucu aproveitou cruzamento da esquerda e testou firme para abrir o placar para os visitantes. No entanto, a vantagem durou pouco. Aos 12, Raul Garcia recebeu ótimo lançamento de Muniain e deixou tudo igual.

Aos 29, o Getafe ainda teve uma grande chance de voltar a ficar à frente, em cobrança de pênalti, mas Jaime Mata parou em excelente defesa de Unai Simon. E o tento desperdiçado acabou fazendo falta. Isso porque, aos cinco da etapa complementar, Yeray Alvarez subiu mais que todo mundo para aproveitar a cobrança de falta e virar o marcador.

📸 Precioso centro de Muniain que remata a la perfección Raúl García. ¡Golazo del 22 zurigorri! 1-1 I #AthleticGetafe #AthleticClub 🦁 pic.twitter.com/KEvHh48uLl — Athletic Club (@AthleticClub) January 25, 2021

E não demorou para a vantagem dos mandantes ficar ainda maior. Com o relógio marcando dez minutos, Balenziaga cruzou na medida para Raul Garcia cabecear para o fundo da rede. Já aos 30, Yanez finalizou com categoria no ângulo esquerdo e ampliou. Aos 37, ainda deu tempo de De Marcos deixar a sua marca e fechar a conta.

Com o resultado, o Athletic Bilbao pulou da 13ª para a nona colocação do campeonato, com 24 pontos, sete a menos que a Real Sociedad, primeiro time dentro do G6. Já o Getafe caiu justamente para a 13ª posição, com 13 pontos.