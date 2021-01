Athletico desafia a Globo e transmite jogo contra o São Paulo na Twitch · .

Desde o início do Campeonato Brasileiro 2020, Athletico-PR e Globo travam um duelo de liminares nos tribunais brasileiros pelos direitos de transmissão das partidas do Furacão como mandante. A decisão mais recente é favorável ao clube paranaense, que vai exibir, neste domingo (17), o jogo contra o líder São Paulo na Twitch, uma plataforma que pertence ao conglomerado da Amazon. Essa mesma partida também vai ao ar na emissora em TV aberta.

Ou seja, a Globo vai “dividir” uma transmissão com o seu rival na Justiça. O Athletico já havia se utilizado da Twitch para mostrar um confronto contra o Vasco em 26 de dezembro, mas não teve a “concorrência” da TV e atingiu um pico de audiência com 30 mil pessoas simultâneas.

O Furacão é a única das 20 equipes do Campeonato Brasileiro que não tem acordo para a exibição de suas partidas no Premiere, o pay-per-view da competição. O único acerto do time com a Globo é para jogos em TV aberta. A emissora, no entanto, tem evitado mostrar o Athletico pela batalha judicial que acontece desde o início do campeonato.

Na última decisão, de dezembro, a Justiça entendeu que o clube pode continuar exibindo suas partidas como mandante por conta de um contrato que firmou com a produtora Livemode enquanto a Medida Provisória 984 (que dava direito aos times da casa sobre as transmissões) ainda estava em vigor.

A Globo mostra Athletico x São Paulo neste domingo, às 16h (horário de Brasília), para São Paulo, Minas Gerais, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Nesses Estados, os torcedores também poderão assistir online pelo Globoplay. Nos outros Estados, incluindo o Paraná, só será possível ver pelas transmissões do Furacão na Twitch.

No próximo domingo (24), quando o clube paranaense encara o Flamengo, a Globo vai voltar a passar o mesmo jogo que o Athletico.

Como assistir Athletico x SP na Twitch?

A Twitch é uma plataforma de streaming de vídeos que ficou conhecida por transmissões ao vivo e pela publicação para consumo sob demanda de jogos eletrônicos, incluindo campeonatos de eSports.

Os produtores de conteúdo da Twitch são chamados de streamers. Durante as transmissões, os usuários podem interagir por chat. Apesar de ter sido desenvolvido com foco no público gamer, a plataforma conta com diversos tipos de conteúdo atualmente e cresceu ainda mais após ter sido comprada pela Amazon, em 2014.

Alguns conteúdos são gratuitos, mas outros são pagos –caso do jogo Athletico x São Paulo neste domingo. O duelo do Brasileirão vai passar no canal do clube na plataforma e também na conta de sete influenciadores da Twitch que fizeram parceria com o clube, como Rudy Landucci, Drako, Velho Vamp, Fefux e Reversão.

Para assistir, é necessário criar um usuário e se inscrever em um dos canais. O acesso custa R$ 22,99 por mês e disponibiliza alguns bônus, que variam de acordo com o streamer. Ou seja, o torcedor deve escolher um dos canais e poderá assistir ao jogo e aos conteúdos daquela conta específica pelos próximos 30 dias.

O primeiro mês tem um desconto de 20%. Para quem assina o Amazon Prime Video, é possível se inscrever em um dos canais gratuitamente –basta vincular a conta da Amazon com a Twitch. Dá pra pagar via PayPal ou utilizando cartões de crédito.

“Para assistir, é necessário estar em território brasileiro e ser inscrito em um dos canais. Os Sócios Furacão poderão assistir ao jogo sem pagar assinatura na transmissão pelo Furacão Live”, informa o Athletico, em nota oficial.