Athletico-PR vence Ceará fora de casa e se aproxima do G-6

Em duelo de equipes que lutam na parte de cima da tabela do Brasileirão, o Ceará recebeu o Athletico-PR no Castelão, neste domingo, e não conseguiu segurar os bons ataques dos visitantes, que saíram com a vitória por 2 a 0. O resultado aproxima o Furacão do G-6, com 45 pontos e na oitava posição, mas atrasa o Ceará na luta pela Libertadores, agora em nono lugar com os mesmos 45 pontos conquistados.

O primeiro tempo foi de grande equilíbrio das ações entre as duas equipes. O Ceará ficou menos tempo com a bola, mas levou mais perigo ao gol defendido pelo goleiro Santos, especialmente com Léo Cléber e Vinícius. Os visitantes tiveram chances, principalmente, com chutes de Léo Cittadini e Vitinho nos primeiros 45 minutos de partida.

Os visitantes voltaram com mais fome de bola para o segundo tempo e conseguiram dominar a partida. E foi com a estrela de Paulo Autuori que o Furacão achou os gols da vitória: o treinador colocou Carlos Eduardo no intervalo, e o atacante fez o primeiro gol do Athletico-PR aos 39 minutos da segunda etapa, aproveitando erro de saída de bola de Alyson. Aos 46, Carlos Eduardo recebeu de Bissoli, limpou a marcação e deu números finais ao jogo.

Cadu comemora um de seus gols diante do Ceará Twitter/Athletico-PR

Pela 34ª rodada do Brasileirão, o Ceará viaja para a capital paulista e enfrenta o Corinthians na Neo Química Arena em jogo marcado para as 21h30 (de Brasília) desta quarta-feira. Um dia depois, o Athletico-PR tem a missão de vencer o líder Internacional na Arena da Baixada às 21h para seguir vivo na luta por vaga na Libertadores.

FICHA TÉCNICA

CEARÁ 0 X 2 ATHLETICO-PR

Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)

Data: Domingo,31/01/2021

Horário: 16h (de Brasília)

Árbitro: Rodrigo Dalonso Ferreira (SC)

Assistentes: Henrique Neu Ribeiro (SC) e Fabiano da Silva Ramires (ES)

VAR: Gilberto Rodrigues Castro Junior (PE)

Cartões amarelos: Renato Kayzer, Khellven (Athletico-PR)

CEARÁ: Richard, Samuel Xavier, Tiago, Luiz Otavio, Alyson; Fabinho (Wescley), Fernando Sobral (Pedro Naressi), Léo Chu (Leandro Carvalho), Vinícius, Lima; Cléber (Felipe Vizeu) Técnico: Guto Ferreira

ATHLETICO-PR: Santos, Abner Vinícius, Pedro Henrique, Thiago Heleno, Khellven; Richard (Jaime Alvarado), Léo Cittadini, Nikão, Vitinho (Carlos Eduardo), Fernando Canesin (Zé Ivaldo); Renato Kayzer (Bissoli) Técnico: Paulo Autuori