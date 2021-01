Athletico-PR x São Paulo: prováveis escalações, desfalques e onde assistir

Em busca do reencontrar as vitórias, o São Paulo, líder do Brasileirão que foi derrotado nas duas últimas rodadas (para Red Bull Bragantino e Santos), volta a campo pela competição neste domingo (17), às 16h, contra o Athletico-PR, fora de casa.

Do lado curitibano, o Furacão, por sua vez, vem de uma sequência positiva de resultados. A equipe não perde há quatro rodadas. Tal condição fez o time paranaense sonhar com um espaço entre os oitos primeiros colocados do Brasileirão, já que existe a possibilidade das vagas para a próxima edição da Copa Libertadores se expandirem até o oitavo colocado do campeonato. Isso porque Palmeiras e Grêmio, que fazem a final da Copa do Brasil, estão entre os seis primeiros da tabela – além do Palmeiras também estar na final desta edição do torneio continental.

Para o confronto deste domingo (17), tanto São Paulo quanto Athlético tem desfalques e retornos. Do lado são paulino, o técnico Fernando Diniz tem a volta do zagueiro Bruno Alves e do meia Tchê Tchê, que cumpriram suspensão na última rodada, contra o Santos, mas possui as ausências do meia Hernanes, contaminado com a Covid-19, e o atacante Luciano, que com uma inflamação na perna, segue sem condições de atuar.

Já Eduardo Barros teve a baixa de última hora de Léo Cittadini, com uma entorse no tornozelo, que se junta ao volante Lucho González, que não jogará por conta de dores no joelho. Por sua vez, Nikão e Renato Kayzer voltam de suspensão.

FICHA TÉCNICA

ATHLETICO-PR X SÃO PAULO

Local: Arena da Baixada, Curitiba (PR)

Data e horário: 17 de janeiro de 2021, às 16h

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (FIFA/GO)

Assistentes: Fabricio Vilarinho da Silva (FIFA/GO) e Bruno Raphael Pires (FIFA/GO)

VAR: Elmo Alves Resende Cunha (CBF/GO)

Onde acompanhar: Globo (SP, MG, MA, MT, MS, SC e RS) e Tempo Real do L!

ATHLETICO-PR

Santos; Jonathan, Pedro Henrique, Thiago Heleno e Abner; Richard, Christian e Fernando Canesin (Bruno Leite); Carlos Eduardo, Renato Kayzer e Nikão. Técnico: Eduardo Barros

Desfalques: Lucho González (dores no joelho) e Léo Cittadini (entorse no tornozelo)

Pendurados: Zé Ivaldo, Richard, Alvarado, Erick, Fernando Canesin, Abner, Jonathan e Khellven

SÃO PAULO

​Volpi, Juanfran, Bruno Alves, Arboleda e Reinaldo; Luan, Tchê Tchê, Daniel Alves, Gabriel Sara e Igor Gomes; Brenner. Técnico: Fernando Diniz

Desfalques: Luciano (inflamação na perna) e Hernanes (Covid-19)

Pendurados: Juanfran, Igor Vinícius, Arboleda, Léo, Reinaldo, Igor Gomes, Vitor Bueno, Pablo e Fernando Diniz