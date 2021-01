O Santos foi até a Argentina encarar o Boca Juniors na Bombonera pela primeira partida da semifinal da Conmebol Libertadores. O jogo acabou empatado por 0 a 0 e o clima tenso foi além do confronto dentro das quatro linhas.

Após a partida, por meio das redes sociais, os jogadores do Peixe relataram que o ônibus que levava a delegação do clube paulista do estádio ao hotel foi atacado por tijolos.

O volante Sandry postou uma foto no story do Instagram mostrando o vidro do ônibus trincado por conta da tijolada. Já o atacante Kaio Jorge relatou o acontecido no Twitter.

Já o Santos relatou a situação por meio de sua conta oficial no Twitter.

“O ônibus do Santos FC foi apedrejado quando chegava ao hotel em que está hospedado. A pedra acabou estilhaçando o vidro e poderia ter causado algum ferimento grave na delegação santista”, começou por afirmar o clube na publicação.

Ônibus do Santos com o vidro quebrado após apedrejamento Ivan Storti/Santos FC

“Uma atitude lamentável que vai contra o tamanho do duelo entre duas das maiores equipes do continente. Ressaltamos que nossa visão é que futebol é entretenimento e o Santos FC quer representar a paz no futebol”, complementou.

Veja abaixo:

Uma atitude lamentável que vai contra o tamanho do duelo entre duas das maiores equipes do continente.⁣

⁣⁣

📸 Ivan Storti / Santos FC pic.twitter.com/4XsujZNWTS — Santos Futebol Clube (@SantosFC) January 7, 2021

Jogaram um tijolo no nosso ônibus 😪🥱 — Kaio Jorge (@kaiojorgeramos) January 7, 2021

A partida decisiva entre Santos e Boca Juniors será na próxima quarta-feira (13), na Vila Belmiro, às 19h15. Um empate com gols leva os argentinos à final.

O confronto terá transmissão exclusiva do FOX Sports e tempo real do ESPN.com.br.