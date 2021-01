atletas do Flamengo mandam recado após 2 a 0 no Palmeiras

O Flamengo venceu o Palmeiras por 2 a 0, na última quarta-feira, e depende apenas de si para ser campeão do Campeonato Brasileiro. No vestiário após a partida, o clima era de festa por parte dos atletas.

Liderados por Gabigol, Arrascaeta, Pedro e Arão, os jogadores cantavam: ‘Se nos organizarmos, pegamos tudo”, no ritmo da música ‘Si nos organizamos’ da famosa The Party Band.

O próprio Flamengo divulgou o vídeo dos atletas cantando a versão minutos depois ao resultado que colocou a equipe na terceira posição e mais perto do título nacional.

Na legenda, o perfil oficial rubro-negro se empolgou com o resultado e postou: ‘Isso aqui é Flamengo. Vamos’. Confira abaixo a festa feita pelos atletas.

Em campo, o time carioca venceu com gols de Luan, contra, e Pepê. O jovem estava fora dos planos para a temporada, mas, a pedido de Rogério Ceni, renovou o contrato até junho e conseguiu ajudar a equipe.



Com o resultado, o Flamengo saltou para a terceira posição, com 55 pontos, quatro atrás do líder Inter.

No entanto, o time carioca tem um jogo a menos do que o rival e um confronto direto contra os gaúchos, marcado para a penúltima rodada, no Rio de Janeiro.

Em campo, os comandados de Rogério Ceni enfrentam o Athletico-PR, no domingo, às 16h, fora de casa.